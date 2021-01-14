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Экс-президенту Южной Кореи оставили в силе приговор за коррупцию

14.01.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту Пак Кын Хе. Ее в 2017 году приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию.



Об этом сообщает Reuters.

Отметим, Пак стала первым демократически избранным президентом Южной Кореи, которого сместили с должности в 2017 году. Она избралась в 2013 году как первая женщина-президент Южной Кореи, но была признана виновной в сговоре с целью получения десятков миллиардов вон от крупных конгломератов.

Сегодняшнее решение суда оставило в силе 20-летний тюремный срок и штраф в размере 18 млрд вон (16,38 млн долларов). Пак отрицает вину. При этом Reuters отмечает, что завершение судебного процесса открывает путь к ее помилованию.

В то же время Администрация действующего президента Мун Чжэ Ина отмечает, что вопрос помилования неуместно поднимать сразу после судебного решения.

По данным опросов, 47,7% респондентов поддерживают помилование Пак Кын Хе, 48% - против.

Отметим, Северная Корея в 2017 году вынесла ей смертный приговор якобы за подготовку покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, в 2018 году еще один экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак получил 15 лет тюрьмы за коррупцию. Суд признал его виновным в получении взяток от компании Samsung.
 
 
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Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту Пак Кын Хе. Ее в 2017 году приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию.
 
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