Политолог: Вместо того, чтобы закупить вакцину для граждан, Лукашенко занимается тратой денег на развлекательные мероприятия





«Хоккей, наверное, в Беларуси стал популярен, в том числе благодаря Лукашенко. Когда он пришел, он занялся этой хоккейной темой. До него было примерно две ледовые арены, а сейчас в Беларуси, по-моему, 41 ледовая арена закрытого типа. В России – 790, а лидер, по-моему, Канада – там, по-моему, около 6 тысяч объектов. То есть в Беларуси есть куда стремиться.





Но надо понимать, что эти ледовые арены на сегодняшний день являются, на моя взгляд, для белорусских регионов, где они расположены, с одной стороны, украшением и достоянием, где люди могут действительно тренироваться, ребята могут в хоккей играть, но они являются затратными объектами инфраструктуры, потому что та модель управления, которая была выбрана – она не позволяет им выйти на самообеспечение. Например, у населения нет денег, чтобы посещать эти спортивные и культурные мероприятия. Для того, чтобы это все работало, нужно, чтобы доход был у граждан, чтобы проводились не только хоккейные турниры, но и концерты, развлекательные мероприятия, а для этого нужно, чтобы доход у населения был, чтобы они не 300 долларов получали, чтобы хотя бы не только могли себе на хлеб и воду заработать, а могли бы какие-то зрелища получать – вот этого в Беларуси не хватает как раз.



