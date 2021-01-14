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В Европарламенте назвали "поводом для серьезной тревоги" слухи об исчезновении Джека Ма

14.01.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер выразила обеспокоенность в связи со слухами об исчезновении основателя компании Alibaba - мирового лидера интернет-торговли - Джека Ма (китайское имя - Ма Юнь), пишет ТАСС.




"Исчезновение основателя Alibaba Джека Ма должно быть для нас всех поводом для серьезной тревоги", - сказала Бер в опубликованном 13 января интервью медиа-группе Funke.

Правда, она признала, что "о конкретных обстоятельствах можно только догадываться".

Funke отметила, что Ма не появлялся на публике с конца октября. В связи с этим в социальных сетях стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера.

Бер также выразила непонимание политики ЕС в отношении Китая в целом. По ее мнению, недавняя договоренность по соглашению об инвестиционном сотрудничестве между Евросоюзом и КНР не содержит конкретных формулировок о необходимости соблюдения прав человека.

"ЕС сейчас именно там, где хотел бы видеть его Пекин, а именно, в мире двойных стандартов", - считает она.
 
 
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Зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер выразила обеспокоенность в связи со слухами...
 
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