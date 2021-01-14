«Его творчество — летопись эпохи». На 98-м году умер народный художник Беларуси Леонид Щемелёв

После тяжелой болезни 14 января умер народный художник Беларуси Леонид Щемелёв. Через три недели ему исполнилось бы 98 лет, сообщает на своей странице в «Фейсбуке» Белорусский союз художников (БСХ).



Леонид Щемелёв. Фото: Твиттер.

«Белорусский союз художников, друзья и коллеги, все творческое сообщество искренне разделяет горе, постигшее семью художника, и приносит глубочайшие соболезнования его родным, друзьям и близким. О времени и месте прощания с Леонидом Дмитриевичем Щемелёвым мы сообщим позже», — отмечено в публикации.

В союзе Щемелёва назвали человеком «необыкновенной творческой судьбы, внесшим большой вклад в сокровищницу национальной изобразительной культуры». «Леонид Дмитриевич Щемелёв стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают определяющее место в изобразительном искусстве Беларуси, — подчеркнули в БСХ. — Его творчество называют летописью эпохи. В своих произведениях Леонид Щемелёв всегда искренне восхищался пейзажами родной Беларуси, создавая возвышенные, поэтические образы родной земли и ее жителей. Его творчеству были характерны серьезные образно-пластические изыскания, стремление к постижению мира, к размышлениям о сущности этого мира».

Леонид Щемелёв родился 5 февраля 1923 года в Витебске. Участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен в боях за Беларусь.

В 1952 году окончил Минское художественное училище, в 1959-м — Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств), учился у Виталия Цвирко. С 1958 года участвовал в художественных выставках, работал во всех жанрах станковой живописи.

В 1959—1967 годах преподавал в Минском художественном училище, в 1967—1974 годах — в Республиканской школе-интернате музыки и изобразительного искусства (ныне Гимназия-колледж искусств имени И.О.Ахремчика).

Занимал должность первого секретаря Союза художников БССР в 1977—1983 годах, секретаря Союза художников СССР и председателя Художественного фонда БССР в 1983—1987 годах. С 2002 до 2005 годов возглавлял совет Белорусского союза художников.

Щемелёв удостоен орденов Отечественной войны I и II степеней, звания народного художника БССР (1983), Государственной премии Беларуси (1982), ордена Франциска Скорины (2001).

С 2003 года в столичном микрорайоне Серебрянка работает городская картинная галерея произведений Леонида Щемелёва.

Картины Щемелёва экспонировались в Австрии, Германии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, США, Финляндии, Франции, хранятся в ряде известных галерей и музеев, Национальном художественном музее Беларуси, во всех областных краеведческих музеях Беларуси, Третьяковской галерее в Москве.