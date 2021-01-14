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Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе

14.01.2021 13:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Какой интерьер предпочесть, если квартира расположена в историческом здании? Кто-то пытается выбрать ретроспективный стиль, соответствующий внешнему виду дома. Другие заказчики, наоборот, предпочитают демонстративно современные решения. Есть и третий подход — совместить первый и второй подходы. Так поступили литовские дизайнеры из Heima. Результат получился с одной стороны подчеркнуто актуальным, а с другой — с очевидным уважением к окружающему прошлому.

Квартира специалистам Heima досталась довольно просторная, площадью 90 кв. м, да еще и расположенная на парадной улице Вильнюса — проспекте Гедимина. Историческая застройка на ней щедро разбавлена послевоенными включениями, что и стало источником вдохновения для авторов. Окружающую эклектику они попытались передать и в интерьере.

Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе

Его основным лейтмотивом стали многочисленные повторяющиеся арки, играющие не только декоративную, но и функциональную роль. В них расположены и проходы во внутренние помещения, и спрятано различное оборудование, например кухонное. В последнем случае это позволило вообще избавиться от дополнительных шкафов, включая навесные. Вся кухня — это один элегантный остров антрацитового цвета. Второй художественный прием — ритмика реек. Частый повтор вертикальных ребер (в деревянной отделке арочных ниш, изголовье кровати и т. д.) придает интерьеру динамичность.

Колористика — подчеркнуто спокойная. Светлые теплые тона контрастируют лишь с темно-серой мебелью и темно-зеленым оформлением прихожей.

Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе
Квартира дня. Девяносто эклектичных «квадратов» на проспекте Гедимина в Вильнюсе

 
 
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Какой интерьер предпочесть, если квартира расположена в историческом здании? Кто-то пытается выбрать ретроспективный стиль, соответствующий внешнему виду дома....
 
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