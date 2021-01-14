Водитель Volvo как злой Дед Мороз: покрутился, оставил подарок и сбежал, осмотрев свои «сани» (видео)

Источник материала: Onliner

31 декабря всегда ждешь какого-то чуда: прислушиваешься, не крадется ли Дед Мороз с мешком подарков, и все такое. Впрочем, когда заканчивается 2020-й, то и от Деда Мороза можно ожидать всего чего угодно. К примеру, побывал один мастер делать новогодние подарки в ЖК «Мегаполис». Приехал, правда, не на санях, а на белой Volvo. Но оставленный им сюрприз надолго запомнится нашему читателю с ником Free_Man.

Подарочек к Новому году

Это раньше, когда деревья были большими, Дед Мороз, являясь каждую новогоднюю ночь, оставался никем не замеченным. Оставит подарочек под елочкой и уйдет тихонько — человечище! Теперь работать сложнее: повсюду камеры видеонаблюдения и прочие неприятные гаджеты — следят.

И вот что попало на записи камер, установленных в ЖК «Мегаполис» в Минске. 31 декабря, на часах практически 9 вечера: рановато для подарков, но мало ли какой у Деда Мороза график. Появляется во дворе белоснежная повозка марки Volvo (с севера, кстати). То ли водитель пытался проехать через двор насквозь, то ли искал, где припарковаться, вот только не вышло ни то, ни другое — пришлось возвращаться туда, откуда приехал. Чтобы не сдавать задним ходом, водитель решил развернуться на тесном пятачке. И вот этот элемент как раз и вызвал трудности.

— Вот такой подарок на Новый год от водителя Volvo: зацепил машину, отъехал, осмотрел свои повреждения и убежал с места ДТП, — рассказал автор видео.

Водитель, кем бы он ни был, разворачивался в четыре приема. На тротуар заехал, но это уж если придираться. Хуже то, что в тот момент, когда казалось, что все трудности уходящего 2020-го уже позади, Volvo, стартуя, задела припаркованный Hyundai. Удар, можно предположить, был достаточно ощутимый. Это заметно и на видео, да и водитель Volvo, отъехав на безопасное расстояние и набравшись смелости, остановился и пошел осматривать повреждения своей повозки (отсылка к Деду Морозу — ничего личного). То есть человек знал, что произошло, и, если получал водительское удостоверение, он в курсе, что нельзя оставлять место происшествия (п. 32.1 Правил дорожного движения). Но ни ГАИ, ни сказочных эльфов никто не вызвал. Volvo растворилась в праздничной ночи.

Злой Дед Мороз

Корреспондент Onliner выяснил у Free_Man все, что было возможно об этом происшествии. Во-первых, у Volvo российские номера.

— Номер с 958 ау, регион, скорее всего, заклеен бумагой — прочитать не удалось, — рассказал наш читатель.





Во-вторых, в этом дворе раньше эту машину не видели.

— Мы отследили его передвижения: он за 5 минут до ДТП проехал в соседний двор, потом вернулся, но, судя по видео, опять не туда попал. Хотел выехать задним ходом, но в тот день было много машин такси на въезде, и он решил проехать до конца. Обычно дворы сквозные, но не наш: в конце двора при попытке разворота он и зацепил машину, — предполагает собеседник. — Скорее всего, человек ехал в гости за три часа до боя курантов. Из нашего двора эту машину никто раньше не видел (так говорят), я так думаю, искал он именно полукруг, в «Мегаполисе» их три штуки, последний сейчас достраивается, номера домов не очень логично размещены и не сразу видны из проезда.

Что обнаружилось под елкой

Теперь к оставленному подарку. На переднем бампере Hyundai Santa Fe, принадлежащем нашему читателю, осталась весьма заметная отметина от контакта с белым авто.





— Машина на гарантии, ремонт только у официального дилера. Исходя из опыта моих знакомых в похожей ситуации, замена накладки, покраска бампера предположительно обойдутся в 1200—1500 рублей, — констатирует автовладелец.

Ну раз машина на гарантии, может быть, каско есть?

— А вот здесь самое несмешное начинается: каско закончилось 26.12.2020, — шах и мат.

Иными словами, если водителя Volvo не найдут, хозяин Hyudai будет восстанавливать машину за собственные деньги.

Есть ли шансы найти виновника?

Шансы есть всегда, но в данном случае шансы призрачные. Наш читатель, так уж вышло, не обратился в ГАИ.

— Я сразу не заметил, что произошло, увидел повреждения только через несколько часов. А к этому времени уже сам ездил по делам. Короче говоря, насколько я понимаю, в данном случае я сам покинул место ДТП, — говорит Free_Man. — Да и, если честно, не особо верю, что кто-то будет искать автомобиль по номеру, тем более российскому.

Возможно, наши читатели смогут помочь? Узнали машину или водителя, знаете, где они находятся, знакомы с обстоятельствами ДТП? Звоните в ГАИ, на линию «102» или пишите нам: pv@onliner.by .

— Еще есть призрачный шанс, что за рулем Volvo был наш соотечественник и, увидев новость, он замучается совестью. Но это маловероятно, — размышляет наш читатель.