Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

«Система кажется сильной, стабильной, но она хрупкая. Потрясения, под которые она просто не может адаптироваться, ведут к ее разрушению. В 2020 году такие потрясения случились: это ковид, и это в том числе развертывание политических проектов с участием в том числе и Российской Федерации, которая просто воспользовалась ситуацией частично в свою пользу. Таким образом белорусская государственная система начала сыпаться», – высказался Игорь Тышкевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три варианта будущего для Лукашенко Разрешения политического кризиса в Беларуси, который бы устроил всех, просто не существует.

Разрешения политического кризиса в Беларуси, который бы устроил всех, просто не существует. Между тем, пока власти отказываются слышать голос улиц, государство находится в максимально уязвимом, хрупком состоянии.Сможет ли система адаптироваться к новым условиям? Об этом ви аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича.