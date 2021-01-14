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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С такими планами правительства и санкций не надо - аналитик Потому что никакие санкции не сделают им так больно, как они сделают себе сами.

В общем, когда они проведут расследование и установят актуальный состав Евросоюза, то иностранным компаниям, которым раньше, по его мнению, было здесь хорошо, будут делать плохо. Лучше всего, я считаю, сразу McDonalds национализировать. На иностранных предприятиях у нас занято 10 процентов работающих. То есть, если развивать эту идею до конца, то к полумиллиону действующих тунеядцев добавится еще тысяч четыреста.Вообще, зубы хорошо показывать, когда они есть. И, желательно, свои. А то получится, как с попытками запугать Литву Клайпедским портом. Хотя, о чём это я? На самом деле, сейчас будет, скорее всего, то же самое. В крайнем случае отберут пару компаний и показательно сделают им больно. Они просто считают, что если изобразить гневный рык, то ЕС испугается за свой бизнес и сразу побежит откручивать санкции обратно. Ну, просто привыкли они думать кошельком и не могут себе представить, что кто-то может думать иначе. С Литвой не прокатило, но это же не повод, чтобы не попробовать еще раз уже со всем Евросоюзом сразу. Это такие вербальные интервенции перед принятием четвертого пакета санкций.Но вот, какая штука. Ведь кто-то же может и поверить. Поверить и сделать то, на что уже как бы намекают своими санкциями ЕС и США. В смысле, закрыть убытки и ради минимизации будущих рисков провести программу экстренной релокации. Вон 60 белорусских компаний и без всяких ответных санкций уже ведут переговоры о переезде в Литву.Ладно. «Чувствительный и симметричный» ответ на западные санкции — это все шуточки. Вот что всерьез, так это приказ Лукашенко закончить с рыночной болтовней про прогнозы и вернуться уже, наконец, к нормальным планам. Напомню, в конце года Головченко обещал программу стимулирования внутреннего спроса ради развития производства? Это когда сначала дают деньги заводу, чтобы он собрал лишний трактор, а потом дают еще денег колхозу, чтобы он этот трактор купил. Так, мне кажется, слова Лукашенко как раз об этом. Потому что прогнозы – это хотя бы теоретически про то, сколько можно продать. А вот планы – это уже про то, сколько нужно сделать, чтобы начальство осталось довольным. Как показывает богатый опыт белорусских властей, устроить себе рост ВВП очень просто. Весь вопрос только в том, насколько сильно вы готовы искалечить экономику ради красивой круглой цифры.Вот за прошлый год директивное кредитование экономики составило 2,4 миллиарда рублей при начальном плане в 750 миллионов. Директивное кредитование — это когда банки выдают кредиты тем, кому надо под льготный процент, а государство гарантирует банкам возврат денег. Но директивно кредитовать было хорошо, пока у банков еще были деньги. Сейчас же придется сначала банкам эти деньги дать. А как показывает многолетний опыт, белорусская экономика устроена таким странным образом, что в какой бы форме государство не выдавало лишние деньги, в конце концов они все равно оказываются на валютном рынке. Потому что все знают: показатели устойчивого роста производства — это хорошо, но доллар — лучше.В общем, власти придумали отличный антикризисный план на этот год: иностранные компании прогнать, бизнес придушить, налоги поднять, денег напечатать. С таким планом и санкций на самом деле не надо. Потому что никакие санкции не сделают им так больно, как они сделают себе сами. Что там санкции! С такими планами и врагов не надо.