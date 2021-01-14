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Что такое янтарная кислота

Полезные свойства янтарной кислоты

В каких продуктах содержится янтарная кислота или сукцинаты?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему в январе нужно принимать янтарную кислоту. В каких продуктах она содержится Подобно лимонной кислоте, янтарная играет важную роль в метаболических процессах.

Янтарная кислота на самом деле содержится не только в янтаре (около 3-8%), но свое название она получила благодаря тому, что впервые была синтезирована в XVII веке именно из окаменевшей ископаемой смолы. В очищенном виде представляет из себя белые, почти бесцветные кристаллы со слабокислым вкусом, которые хорошо растворяются в воде и спирте. Она безопасна, по своим качествам схожа с лимонной и яблочной кислотами, и используется в качестве подкислителя и ароматизатора в пищевых продуктах в виде пищевой добавки Е363. Соли и эфиры янтарной кислоты называются сукцинатами от лат. succinum — янтарь. Именно они и содержатся в растениях, морепродуктах и свежем мясе. Так чем же так полезны продукты, богатые сукцинатами?Подобно лимонной кислоте, янтарная играет важную роль в метаболических процессах внутри клеток и участвует в цикле Кребса (его также называют циклом лимонной кислоты), главным результатом которого является производство энергии из глюкозы. В ходе одной из реакций в этом цикле синтезируется необходимая для процесса метаболизма янтарная кислота.Человеческий организм ежедневно самостоятельно синтезирует около 200 грамм этой кислоты. Но получая её с продуктами питания или в качестве пищевой добавки, мы значительно упрощаем жизнь нашим клеткам и экономим большое количество энергии — кислота сразу «встраивается» в цикл Кребса и стимулирует усиление «клеточного дыхания»: ускоряет обмен веществ с высвобождением энергии, воды и углекислого газа. Благодаря этому, янтарная кислота необходима для профилактики нарушений энергетического баланса в организме, а многие процессы происходят намного эффективнее и быстрее:повышается скорость распада токсических веществ и выведения их из организма (например, утилизируются этанол и молочная кислота),оказывается антиоксидантное действие,ноотропное действие (повышение работоспособности и умственной активности),профилактика старения,укрепление иммунитета,нормализуется кислотно-щелочной баланс организма,приходит в норму вес,происходит укрепление сосудов,уменьшаются проявления депрессии и неврозов,уменьшение аллергических реакций.Поэтому в январе, когда мы устали от застолий, обновились и теперь нужно больше энергии, чтобы начать работу, — янтарная кислота нам так необходима.Янтарная кислота естественным образом присутствует почти во всех тканях растений и животных. В большей степени она содержится в следующих продуктах, которые мы употребляем в пищу:квашеной капусте,сыре,брокколи,ревене,свекле,спарже,свежем мясе,морепродуктах,кисломолочных продуктах (кефире),дрожжах,пиве,выдержанном вине.Присутствие янтарной кислоты в пищевых продуктах повышает их питательную ценность, но за счет более быстрого и качественного обмена веществ чувство насыщения приходит быстрее, поэтому хочется есть меньше.