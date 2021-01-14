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Почему в январе нужно принимать янтарную кислоту. В каких продуктах она содержится

14.01.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему в январе нужно принимать янтарную кислоту. В каких продуктах она содержится
Иллюстративное фото
Полезные свойства янтарной кислоты так же впечатляют, как и красота самого янтаря! Только содержится это вещество не только в изящном ископаемом, но и в продуктах питания — рассказываем, в каких.

Что такое янтарная кислота


Янтарная кислота на самом деле содержится не только в янтаре (около 3-8%), но свое название она получила благодаря тому, что впервые была синтезирована в XVII веке именно из окаменевшей ископаемой смолы. В очищенном виде представляет из себя белые, почти бесцветные кристаллы со слабокислым вкусом, которые хорошо растворяются в воде и спирте. Она безопасна, по своим качествам схожа с лимонной и яблочной кислотами, и используется в качестве подкислителя и ароматизатора в пищевых продуктах в виде пищевой добавки Е363. Соли и эфиры янтарной кислоты называются сукцинатами от лат. succinum — янтарь. Именно они и содержатся в растениях, морепродуктах и свежем мясе. Так чем же так полезны продукты, богатые сукцинатами?

Полезные свойства янтарной кислоты


Подобно лимонной кислоте, янтарная играет важную роль в метаболических процессах внутри клеток и участвует в цикле Кребса (его также называют циклом лимонной кислоты), главным результатом которого является производство энергии из глюкозы. В ходе одной из реакций в этом цикле синтезируется необходимая для процесса метаболизма янтарная кислота.

Человеческий организм ежедневно самостоятельно синтезирует около 200 грамм этой кислоты. Но получая её с продуктами питания или в качестве пищевой добавки, мы значительно упрощаем жизнь нашим клеткам и экономим большое количество энергии — кислота сразу «встраивается» в цикл Кребса и стимулирует усиление «клеточного дыхания»: ускоряет обмен веществ с высвобождением энергии, воды и углекислого газа. Благодаря этому, янтарная кислота необходима для профилактики нарушений энергетического баланса в организме, а многие процессы происходят намного эффективнее и быстрее:

повышается скорость распада токсических веществ и выведения их из организма (например, утилизируются этанол и молочная кислота),

оказывается антиоксидантное действие,

ноотропное действие (повышение работоспособности и умственной активности),

профилактика старения,

укрепление иммунитета,

нормализуется кислотно-щелочной баланс организма,

приходит в норму вес,

происходит укрепление сосудов,

уменьшаются проявления депрессии и неврозов,

уменьшение аллергических реакций.


Поэтому в январе, когда мы устали от застолий, обновились и теперь нужно больше энергии, чтобы начать работу, — янтарная кислота нам так необходима.

В каких продуктах содержится янтарная кислота или сукцинаты?


Янтарная кислота естественным образом присутствует почти во всех тканях растений и животных. В большей степени она содержится в следующих продуктах, которые мы употребляем в пищу:

квашеной капусте,

сыре,

брокколи,

ревене,

свекле,

спарже,

свежем мясе,

морепродуктах,

кисломолочных продуктах (кефире),

дрожжах,

пиве,

выдержанном вине.

Присутствие янтарной кислоты в пищевых продуктах повышает их питательную ценность, но за счет более быстрого и качественного обмена веществ чувство насыщения приходит быстрее, поэтому хочется есть меньше.
 
 
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Подобно лимонной кислоте, янтарная играет важную роль в метаболических процессах.
 
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