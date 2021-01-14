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«Право на охрану здоровья незыблемо». Совещание по вопросу совершенствования системы здравоохранения проходит во Дворце Независимости

14.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Право на охрану здоровья незыблемо». Совещание по вопросу совершенствования системы здравоохранения проходит во Дворце Независимости

Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения, что наше здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы, передает БЕЛТА.

На совещании рассмотрят изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Как отметил Президент, это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения, что наше здравоохранение готово адекватно реагировать на...
 
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