«Право на охрану здоровья незыблемо». Совещание по вопросу совершенствования системы здравоохранения проходит во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения, что наше здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы, передает БЕЛТА.

На совещании рассмотрят изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Как отметил Президент, это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению.

Фото: БЕЛТА

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