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«Право на охрану здоровья незыблемо». Совещание по вопросу совершенствования системы здравоохранения проходит во Дворце Независимости
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения, что наше здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы,
На совещании рассмотрят изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Как отметил Президент, это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению.
Фото: БЕЛТА
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«Право на охрану здоровья незыблемо». Совещание по вопросу совершенствования системы здравоохранения проходит во Дворце Независимости
Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы здравоохранения, что наше здравоохранение готово адекватно реагировать на...
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