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Брюс Уиллис отказался надеть маску и был вынужден покинуть аптеку
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер отказался надеть маску в одной из аптек Лос-Анджелеса, из-за чего был вынужден покинуть здание,
По информации анонимного свидетеля, посетители аптеки выразили недовольство тем, что Брюс Уиллис находился в помещении без медицинской маски. Актер также отказался использовать в качестве средства индивидуальной защиты платок, повязанный на шее. Сотрудник аптеки настоятельно попросил Уиллиса покинуть торговый зал.
Случившееся попало в объективы папарацци и стало поводом для бурных обсуждений.
В своем заявлении изданию People Брюс Уиллис назвал произошедшее «ошибкой в суждении», пожелал всем здоровья и призвал к ношению масок.
Фото: pinterest
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Голливудский актер отказался надеть маску в одной из аптек Лос-Анджелеса, из-за чего был вынужден покинуть здание, сообщает Tatler. По информации анонимного...
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