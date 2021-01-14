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Брюс Уиллис отказался надеть маску и был вынужден покинуть аптеку

14.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брюс Уиллис отказался надеть маску и был вынужден покинуть аптеку

Голливудский актер отказался надеть маску в одной из аптек Лос-Анджелеса, из-за чего был вынужден покинуть здание, сообщает Tatler.

По информации анонимного свидетеля, посетители аптеки выразили недовольство тем, что Брюс Уиллис находился в помещении без медицинской маски. Актер также отказался использовать в качестве средства индивидуальной защиты платок, повязанный на шее. Сотрудник аптеки настоятельно попросил Уиллиса покинуть торговый зал.

Случившееся попало в объективы папарацци и стало поводом для бурных обсуждений.



В своем заявлении изданию People Брюс Уиллис назвал произошедшее «ошибкой в суждении», пожелал всем здоровья и призвал к ношению масок.


Фото: pinterest

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Голливудский актер отказался надеть маску в одной из аптек Лос-Анджелеса, из-за чего был вынужден покинуть здание, сообщает Tatler. По информации анонимного...
 
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