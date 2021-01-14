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Какой фрукт улучшает работу сердца и кишечника? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что грейпфрут – самый полезный цитрусовый фрукт, он улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы,
Как пишет на своей странице в
Однако врач предупредила, что цитрусовые нужно употреблять в цельном виде. Только тогда организм получит большое количество клетчатки и пектина для улучшения работы сердца, пищеварения и выведения токсинов из кишечника.
Фото: fragrantica.ru
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Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что грейпфрут – самый полезный цитрусовый фрукт, он улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой...
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