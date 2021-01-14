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Какой фрукт улучшает работу сердца и кишечника? Рассказывает врач

14.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой фрукт улучшает работу сердца и кишечника? Рассказывает врач

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что грейпфрут – самый полезный цитрусовый фрукт, он улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы, пишет РИА «Новости».

Как пишет на своей странице в Instagram специалист, в цитрусовых не так много витаминов, в частности, витамина C, и микроэлементов, но они содержат флавоноиды — антиоксиданты, которые очень помогают организму.

Однако врач предупредила, что цитрусовые нужно употреблять в цельном виде. Только тогда организм получит большое количество клетчатки и пектина для улучшения работы сердца, пищеварения и выведения токсинов из кишечника.

Фото: fragrantica.ru

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Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что грейпфрут – самый полезный цитрусовый фрукт, он улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой...
 
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