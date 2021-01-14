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Новогодний бал состоялся в Большом театре

14.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодний бал состоялся в Большом театре

Красивая традиция Старого Нового года снова превратила храм искусства в место для сказки! В Большом театре состоялся Новогодний Бал.

Светский раут стартовал с полонеза. А дальше всё закружилось в вальсе, включая гостей праздника. Контрданс, полька, кадриль и даже танцы народов мира! Программа перемежалась с вокальными и балетными номерами в исполнении звёзд театра.

В фойе, помимо танцев, для публики подготовили немало сюрпризов. Старый Новый год в Большом прошёл по сюжету «Спящей красавицы» – и атмосфера волшебства не рассеивалась до самого конца сказочной феерии. Бал завершился лишь за полночь. Он стал двенадцатым по счёту – и, похоже, не последним.

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Красивая традиция Старого Нового года снова превратила храм искусства в место для сказки! В Большом театре состоялся Новогодний Бал. Светский раут стартовал с...
 
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