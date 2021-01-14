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Ученые выяснили, почему кошки так разборчивы в еде

14.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, почему кошки так разборчивы в еде

  • 14.01.2021, 13:21
Ученые выяснили, почему кошки так разборчивы в еде

Исследователи провели серию экспериментов.

Многие владельцы кошек хотя бы раз ставили перед питомцем миску с дорогим кормом и наблюдали за тем, их пушистый друг отворачивается от нее, даже не попробовав. В то же время собаки готовы есть даже собственные фекалии. Так что же с кошками не так?

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показало, что кошки крайне сильно привязаны к своим диетическим потребностям. Чаще всего состав пищи и ее питательность для кошек важнее, чем аромат, вкус и текстура, пишет popmech.ru.

Чтобы изучить факторы, влияющие на выбор корма для кошек, исследователи провели серию экспериментов. В первом ученые предложили животным влажный корм с тремя различными вкусами: кролик, рыба и апельсин. Пища имела примерно одинаковое соотношение белков и жиров. Кошки предпочитали в первую очередь рыбу, затем – кролика и крайне редко – апельсин.

Однако, когда исследователи поменяли соотношение белков и жиров в кормах, сделав апельсиновый корм более питательным и сбалансированным, чем остальные, кошки неожиданно начали выбирать его.

Как именно кошки определяют, что пища соответствует их крайне строгим стандартам, которые, как показала научная работа, составляют 1 грамм белка на каждые 0,43 грамма жира? Ученые не смогли ответить.

Еще одно исследование показало, что домашние кошки способны воспринимать горечь на молекулярном уровне, что позволяет им с невероятной точностью идентифицировать нежелательные ингредиенты в пище. Это также, вероятно, одна из причин, по которым кошки отказываются от определенных продуктов.

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Исследователи провели серию экспериментов.
 
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