Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, почему кошки так разборчивы в еде 14.01.2021, 13:21

Исследователи провели серию экспериментов.

Многие владельцы кошек хотя бы раз ставили перед питомцем миску с дорогим кормом и наблюдали за тем, их пушистый друг отворачивается от нее, даже не попробовав. В то же время собаки готовы есть даже собственные фекалии. Так что же с кошками не так?

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показало, что кошки крайне сильно привязаны к своим диетическим потребностям. Чаще всего состав пищи и ее питательность для кошек важнее, чем аромат, вкус и текстура, пишет popmech.ru .

Чтобы изучить факторы, влияющие на выбор корма для кошек, исследователи провели серию экспериментов. В первом ученые предложили животным влажный корм с тремя различными вкусами: кролик, рыба и апельсин. Пища имела примерно одинаковое соотношение белков и жиров. Кошки предпочитали в первую очередь рыбу, затем – кролика и крайне редко – апельсин.

Однако, когда исследователи поменяли соотношение белков и жиров в кормах, сделав апельсиновый корм более питательным и сбалансированным, чем остальные, кошки неожиданно начали выбирать его.

Как именно кошки определяют, что пища соответствует их крайне строгим стандартам, которые, как показала научная работа, составляют 1 грамм белка на каждые 0,43 грамма жира? Ученые не смогли ответить.

Еще одно исследование показало, что домашние кошки способны воспринимать горечь на молекулярном уровне, что позволяет им с невероятной точностью идентифицировать нежелательные ингредиенты в пище. Это также, вероятно, одна из причин, по которым кошки отказываются от определенных продуктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .