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Правозащитники признали политзаключенными задержанных по делу Пресс-клуба

14.01.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными всех задержанных по делу Press Club Belarus.

Как сообщалось, 22 декабря 2020 года были задержаны учредитель культурно-просветительского учреждения “Дурналистская мастерская Пресс-клуб” Юлия Слуцкая и сотрудники Пресс-клуба программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, оператор Петр Слуцкий, а также Ксения Луцкина – экс-сотрудница “Белтелерадиокомпании”, связанная с медиапроектом, к которому имела отношение Академия «пресс-клуба».

По месту жительства ряда сотрудников и в офисе Пресс-клуба прошли обыски.

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля сообщил о том, что проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц Пресс-клуба и других субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

31 декабря задержанным были предъявлены обвинения в совершении преступления по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас Юлия Слуцкая и ее коллеги находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, сообщает правозащитный центр «Весна».

По мнению правозащитников, реальными основаниями уголовного преследования являются политические мотивы, направленные на прекращение или изменение характера публичной совместной деятельности ради законных целей в составе зарегистрированной организации гражданского общества в связи с ненасильственным осуществлением свободы выражения мнений и информации.

Правозащитники потребовали немедленного освобождения всех задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными всех задержанных по делу Press Club Belarus.
 
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