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Топ-10 самых модных вещей, которые вы будете носить в 2021 году

14.01.2021 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

2021 год только вступает в свои права, но уже диктует модные правила с мировых подиумов. В этом году дизайнеры предлагают сдвинуть фокус на на платья с акцентом на спину, летящие туники, джинсы, комфортные свитшоты и сетку. Самые модные вещи, которые вы рискуете заносить "до дыр" в 2021 году – в подборке Sputnik.

Платье с открытой спиной 

© REUTERS / Charles Platiau
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Перемещаем акцент с декольте на спину и соблазняемся на чувственные модели платьев с открытой спиной. Выбирайте спокойные оттенки, которые не будут отвлекать от главной "изюминки" образа.

"Мятый" костюм

На смену строгим и отглаженным костюмам пришли расслабленные и чуть измятые двойки. Свободный крой, чуть неряшливый фасон и пастельные цвета – кто сказал, что маскулинный образ не может быть нежным?

Летящая туника

Длинные туники, струящиеся по телу – главный силуэт 2021 года в коллекциях Michael Kors, Fendi и других дизайнеров. Бренды советуют носить их в паре с расслабленными брюками.

Микро-сумка

После того как Jacquemus ввел тренд на микро-сумки и завоевал сердца модниц и звезд, другие марки поспешили повторить его успех, но в своем исполнении. Например, Chanel выпустила целую серию сумочек в классическом стиле Коко Шанель.

Юбка с перьями

Гламурный тренд на эпатажные и романтичные перья снова входит в моду, будто намекая на то, что в 2021 году у вас будет больше поводов принарядиться. Один из самых привлекательных примеров "воздушное облако" от Fendi – пушистая юбка белоснежного цвета.

Бралетт

Бра – самая популярная покупка 2021 года. Его можно как носить "в соло" по примеру Jacquemus, так и комбинировать с костюмом-двойкой. А если вы не боитесь экспериментировать, надевайте бра поверх блузок, топов и платьев.

Туфли с открытой пяткой 

© AP
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Туфли-слингбэки не стали новым трендом, но точно привлекли внимание дизайнеров. Чего только стоит модель от Prada, демонстрирующая сочетание спортивного шика и сочного оттенка.

Широкие джинсы

В 2021 году стилисты предлагают отложить спортивные штаны и присмотреться к широким джинсам. Хороший пример – модель в стиле пэчворк от Viktoria Beckham, которые можно носить с футболкой, свитером или рубашкой.

Сетка

Топы из рыболовной сети – самый неожиданный и неоднозначный тренд сезона. Но получилось очень неплохо: чего стоит хотя бы сверкающий топ-сетка, представленный брендом David Koma.

Худи и свитшоты

Самые знаменитые бренды от Balenciaga до Givenchy не остались в стороне от "уютного" тренда. Например, дизайнер Мэтью Уильямс предложил носить черные свитшоты с элементами в стиле "металлик".

 
 
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Наступил новый год, а это значит, что пора присмотреться к модным трендам и обновить свой гардероб. Какие вещи будут править модным балом – ищите в руководстве Sputnik.
 
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