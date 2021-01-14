В июне начались работы по строительству водного пути на участке реки Припять — в двух с половиной километрах от четвёртого реактора Чернобыльской АЭС.





The Guardian . Французская ассоциация Acro провела исследование и сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь радиологическое воздействие. Учёные опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей в регионе, сообщает





Напомним, что судоходный маршрут длиной более 2000 километров свяжет Чёрное море с Балтикой. Водный путь будет пролегать от Гданьска в Польше до Херсона в Украине и пройдет по пяти рекам – Висле, Бугу, Пине, Припяти и Днепру – недалеко от крупных белорусских городов региона, включая Пинск.



