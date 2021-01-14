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Никита Мещеряков: «У всех дети, у всех обязательства. Но я хочу, чтобы мой ребенок жил в свободной стране»
Источник материала: Партизан
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков высказался о своем участии в протестах.
- Начались протесты, а у тебя супруга беременна...
– В первую очередь, всегда думаешь о семье и не хочется лишний раз стрессовать жену по какому-то поводу. Где-то старался действовать по всем возможностям безопасно.
- Слушай, а не говорила она тебе: «Слушай, Никита, может, не надо, может, не ходи».
– У всех дети, у всех свои какие-то обязательства. Но я хочу, чтобы мой ребенок жил в свободной стране, нормальном, цивилизованном обществе, в котором не приветствуется насилие и жестокость, – сказал Мещеряков в эфире YouTube-канала «ЧестнОК».
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Никита Мещеряков: «У всех дети, у всех обязательства. Но я хочу, чтобы мой ребенок жил в свободной стране»
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков высказался о своем участии в протестах.
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