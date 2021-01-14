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Прощание с митрополитом Филаретом: в Минске проходит траурная церемония
14.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске в четверг прощаются с митрополитом Филаретом, который больше двадцати лет возглавлял Белорусскую православную церковь, передает телеканал «МИР 24».
В Свято-Духов кафедральный собор верующие идут с самого утра. Проститься приехал и Александр Лукашенко. Он привез букет белых роз и зажег свечу за упокой души митрополита. Почетный патриарший экзарх всея Беларуси был удостоен многих наград, в том числе звания Герой Беларуси.
Прощание с владыкой продлится до шести часов вечера. Затем гроб с телом доставят в Жировичский монастырь на северо-западе страны. Именно там пожелал найти последнее пристанище сам митрополит.
Митрополит Филарет скончался 12 января. Ему было 85 лет.
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В Свято-Духов кафедральный собор верующие идут с самого утра. Проститься приехал и Александр Лукашенко.
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