Прощание с митрополитом Филаретом: в Минске проходит траурная церемония

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в четверг прощаются с митрополитом Филаретом, который больше двадцати лет возглавлял Белорусскую православную церковь, передает телеканал «МИР 24».

В Свято-Духов кафедральный собор верующие идут с самого утра. Проститься приехал и Александр Лукашенко. Он привез букет белых роз и зажег свечу за упокой души митрополита. Почетный патриарший экзарх всея Беларуси был удостоен многих наград, в том числе звания Герой Беларуси.

Прощание с владыкой продлится до шести часов вечера. Затем гроб с телом доставят в Жировичский монастырь на северо-западе страны. Именно там пожелал найти последнее пристанище сам митрополит.