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Стартовал проект «Каждый день» — своеобразная летопись белорусских протестов 2020 года

14.01.2021 13:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заработал сайт «Каждый день», где публикуется летопись белорусских протестов 2020 года. Проект реализован при поддержке создателей и разработчиков платформы «Голос».

 

Стартовал проект «Каждый день» — своеобразная летопись белорусских протестов 2020 года

 

«Это первый проект, который предоставит систематизированную хронику событий 2020 года и позволит вместе с историками, журналистами и социологами по горячим следам взглянуть на эволюцию белорусского народа», — говорится в сообщении «Голоса».

По информации БелаПАН, сейчас на сайте размещен календарь и хроника событий с 9 августа по 9 октября 2020 года. Можно выбрать в календаре день в этом временном промежутке и прочитать краткое описание основных событий, посмотреть фото и видео. В будущем пользователи смогут делиться личными историями и визуальными материалами.

По мнению авторов проекта, ресурс «напомнит о победах белорусского гражданского общества, позволит оценить масштаб пережитых изменений и самое главное — прийти к осознанию важности прошлого и его влияния на будущее».

Создатели отмечают, что на сайте будут публиковаться обзоры и экспертная аналитика событий. «Объективно и систематично вместе с экспертами мы будем рассматривать недавние события и делать выводы. Будем устанавливать причинно-следственные связи, искать исторические параллели, анализировать события вместе с социологами, политологами и историками», — говорится в сообщении.

Предполагается, что ресурс станет уникальным интерактивным учебником новейшей истории Беларуси.

 
 
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Заработал сайт «Каждый день», где публикуется летопись белорусских протестов 2020 года. Проект реализован при поддержке создателей и разработчиков платформы...
 
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