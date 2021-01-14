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Стартовал проект «Каждый день» — своеобразная летопись белорусских протестов 2020 года
Источник материала: Навiны
Заработал сайт «Каждый день», где публикуется летопись белорусских протестов 2020 года. Проект реализован при поддержке создателей и разработчиков платформы «Голос».
«Это первый проект, который предоставит систематизированную хронику событий 2020 года и позволит вместе с историками, журналистами и социологами по горячим следам взглянуть на эволюцию белорусского народа», — говорится в сообщении «Голоса».
По информации
По мнению авторов проекта, ресурс «напомнит о победах белорусского гражданского общества, позволит оценить масштаб пережитых изменений и самое главное — прийти к осознанию важности прошлого и его влияния на будущее».
Создатели отмечают, что на сайте будут публиковаться обзоры и экспертная аналитика событий. «Объективно и систематично вместе с экспертами мы будем рассматривать недавние события и делать выводы. Будем устанавливать причинно-следственные связи, искать исторические параллели, анализировать события вместе с социологами, политологами и историками», — говорится в сообщении.
Предполагается, что ресурс станет уникальным интерактивным учебником новейшей истории Беларуси.
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Заработал сайт «Каждый день», где публикуется летопись белорусских протестов 2020 года. Проект реализован при поддержке создателей и разработчиков платформы...
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