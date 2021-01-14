|
Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь, в частности, шла об изменениях в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи белорусам. Долгое время документы не пересматривались. А современные реалии требуют новых подходов в лечении пациентов. Но несмотря на все это, любые изменения и корректировки должны быть обоснованными, уверен Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в обновленном законопроекте появятся две новые главы, а в половине прежних статей – дополнительные и весьма актуальные изменения. Все новшества направлены на повышение качества медпомощи и безопасности пациентов. Это аккредитация медучреждений, введение права на профессиональный риск, расширение функций дневных стационаров. Все предложения медицинского сообщества Президент поддержал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»
Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)