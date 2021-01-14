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Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»

14.01.2021 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»

Речь, в частности, шла об изменениях в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи белорусам. Долгое время документы не пересматривались. А современные реалии требуют новых подходов в лечении пациентов. Но несмотря на все это, любые изменения и корректировки должны быть обоснованными, уверен Президент.

Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача средства индивидуальной защиты. Пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается. Однако при всем этом очевидно, нам необходимо обновить ряд законодательных положений. Это позволит здравоохранению быть современным и двигаться вперед. Каковы результаты анализа существующих тенденций? Какими направлениями в развитии медицины продиктовано обновление норм? То есть надо ответить на вопрос, надо нам это или не надо, и зачем. Прошу сегодня доложить о том, насколько новые положения повлияют на систему здравоохранения в целом и на отдельную, конкретную больницу, врача и, главное, пациентов.

Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в обновленном законопроекте появятся две новые главы, а в половине прежних статей – дополнительные и весьма актуальные изменения. Все новшества направлены на повышение качества медпомощи и безопасности пациентов. Это аккредитация медучреждений, введение права на профессиональный риск, расширение функций дневных стационаров. Все предложения медицинского сообщества Президент поддержал.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Пиневич

 
 
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Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами...
 
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