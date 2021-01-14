Президент Беларуси подписал Кодексы об административной ответственности

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент 14 января подписал Кодексы по вопросам административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их планируется ввести в действие уже с 1 марта.

Новые документы направлены на либерализацию и упрощение порядка привлечения к административной ответственности как физических, так и юрлиц. Основной новеллой Кодексов, прежде всего, является их профилактическая и предупредительная направленность.