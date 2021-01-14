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Президент Беларуси подписал Кодексы об административной ответственности

14.01.2021 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент 14 января подписал Кодексы по вопросам административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их планируется ввести в действие уже с 1 марта.

Новые документы направлены на либерализацию и упрощение порядка привлечения к административной ответственности как физических, так и юрлиц. Основной новеллой Кодексов, прежде всего, является их профилактическая и предупредительная направленность.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент 14 января подписал Кодексы по вопросам административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их планируется...
 
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