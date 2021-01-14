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«У Лукашенко все меньше друзей, желающих пожать ему руку под вспышками фотокамер»

14.01.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«У Лукашенко все меньше друзей, желающих пожать ему руку под вспышками фотокамер»
Фото: Пул Первого
Забавно, конечно, наблюдать, как люди, замеченные в нетривиальных связях с Александром Лукашенко, всячески стараются от него открестится. Тот же Рене Фазель, наверное, за всю жизнь столько не извинялся, сколько за последние сутки с момента, как был замечен в объятиях Александра Григорьевича.

— Я хотел использовать особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее, — пытался оправдаться глава Федерации.

Но тут же и сам признал, что все получилось как-то «глупо».

И тут не поспоришь. Особенно смешным было объяснение про то, что никто не рассчитывал, что СМИ опубликуют фотографии. Ага, конечно! Фотограф подкрался незаметно.

«У Лукашенко все меньше друзей, желающих пожать ему руку под вспышками фотокамер»

Интересно, а фотографируясь с Дмитрием Басковым, Фазель также хотел сделать «что-то хорошее» или наивно полагал, что позирует с каким-то хоккейным фанатом для его Инстарграма?

«У Лукашенко все меньше друзей, желающих пожать ему руку под вспышками фотокамер»

Но в этой истории любопытно другое: сегодня даже те, кто является давним другом белорусского правителя, как-то не сильно хотят светить свою причастность и доброжелательное отношение к нему. Этот режим стал настолько токсичен, что одно лишь прикосновение, особенно если это прикосновение документально зафиксировано, заставляет человека открещиваться от всяческих связей и проносит только проблемы.

Все понимают, что это может стоить карьеры, репутации и даже просто нормального человеческого отношения.

Вспомните, как жаловалась приехавшая брать интервью у Лукашенко работница телеканала «Россия-1» Наиля Аскер-заде, что ее затравили в соцсетях? Она-то хотела про журналистику, про профессиональные навыки и даже готова была слушать конструктивную критику, а услышала пожелания «гореть в аду».

Ладно пропагандисты — у них своя планка душевных терзаний, — но сегодня даже обычные люди не очень-то горят быть замеченными в одной лодке с этим режимом. Любопытно наблюдать, как один за другим отнекиваются делегаты Всебелорусского собрания от возложенной на них «чести» представлять белорусский народ. Кого ни спроси, все не в курсе и даже не понимают, как попали в списки.

А спортсмены? Из тех, кто подписал письмо в поддержку Лукашенко, публично выступают единицы. Да и те, словно стесняются признаться.

Даже зарубежных артистов зазвать поучаствовать в чем-то официальном стало проблемой. Причем тех, кто никогда не отличался особой политической брезгливостью и ранее не раз участвовал в таких «обнимашках».

И с каждым днем у Александра Григорьевича все меньше остается друзей, желающих пожать ему руку под вспышками фотокамер.
 
 
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