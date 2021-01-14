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Фото: feerie.com.ua

Главный обряд праздника

Что категорически нельзя делать 14 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Старый новый год 2021: что ни в коем случае нельзя делать сегодня На Старый Новый, 14 января, принято посевать.

Так, согласно юлианскому календарю (до принятия григорианского в 1918 году, 1582 - на Западной Украине), именно этот день связывали с новым циклом так называемого Солнечного круга.Кроме того, 14 января - день святителя Василия Великого, одного из самых почитаемых учителей церкви.Также 14 января - приходит Старый Новый год, который встречают в ночь с 13 на 14 число.На Старый Новый, 14 января, принято посевать. В обряде нельзя участвовать женщинам - только мальчикам или мужчинам. В дом первым должен войти представитель мужского пола, это, по преданию, принесет достаток и богатство на следующий год.Принято посевать с самого утра, а лучше всего до восхода солнца. Самому первому посевальщику дарили самые богатые подарки, поэтому мальчишки старались встать как можно раньше, чтобы успеть первыми обойти дома.Посевальщик приносит в дом жито и пшеницу, рассевает их по полу при этом напевая песню-посевалку или рассказывает стишок. Кроме того, считалось, что чем больше мальчишек придет посевать, тем более щедрым будет новый год.Как мы сообщили ранее, первым в дом на Старый Новый год должен зайти мужчина, а посевать женщинам, девушкам, девочкам - категорически запрещено. Зерно, рассыпанное по полу нельзя убирать до заката.Согласно старому поверью, за столом нельзя пить по одной рюмке, надо выпить сразу по второй, «до пары», чтобы пожилые супруги прожили этот год вместе, а парни и девушки поскорее нашли себе вторую половинку.Нельзя оставлять посевальщиков без награды, а также нельзя не впускать их в дом.