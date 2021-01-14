ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новая забава: белорусские школьники играют в ОМОН

14.01.2021 13:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Новая забава: белорусские школьники играют в ОМОН
Коллаж: belsat.eu
После выборов учителя, подозреваемые в массовых фальсификациях, столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны как родителей, так и учеников. Администрация некоторых школ реагировала на это ответным давлением – собственными силами и при помощи милиции. А как эти события влияют на жизнь школы сейчас? Выясняем в программе «Честно говоря».

В Минске на профессиональные акции протеста выходили несколько сотен педагогов. В телеграмм-чате «Честные учителя» сейчас зарегистрированы 2300 человек, всего в Беларуси работают 110 тысяч учителей. А к некоторым ученикам в минских школах начала приезжать милиция и проводить профилактические беседы. Несколько парней стали фигурантами уголовных дел за стычки с милицией во время протестов.

Светлана Кобец проработала в 185-й школе воспитательницей группы продленного дня 8 лет и так вспоминает поведение первоклассников после августовских событий:

«Дети играли в омоновцев, которые были как фашисты в войне. Были просто участники игры, они никак себя не обозначали. Но были и те дети, которые взяли роль омоновцев. И они, конечно же, ловили и пытались бить детей – то, что они видели на улицах, в то они и играли».


Педагога Светлану Кобец уволили из школы по статье. Как она считает, давление администрация школы предприняла после того как на работу она пришла в вышиванке. Отстаивать свои права пришлось через суд.

«Я благодарна платформе ProBono.by, что постоянно меня поддерживала в этой ситуации. Я обращалась к специалистам, к юристам, психологам. Также огромная благодарность родителям детей, которые меня поддерживали (…) В итоге 30 декабря состоялся суд. Решением суда ситуация разрешилась мирным образом: мне будет выплачена материальная компенсация и будет выдан дубликат трудовой книжки без записи статьи».


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на профессиональные акции протеста выходили несколько сотен педагогов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 самых модных вещей, которые вы будете носить в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by