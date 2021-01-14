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Новая забава: белорусские школьники играют в ОМОН
Источник материала: UDF
Коллаж: belsat.eu
В Минске на профессиональные акции протеста выходили несколько сотен педагогов. В телеграмм-чате «Честные учителя» сейчас зарегистрированы 2300 человек, всего в Беларуси работают 110 тысяч учителей. А к некоторым ученикам в минских школах начала приезжать милиция и проводить профилактические беседы. Несколько парней стали фигурантами уголовных дел за стычки с милицией во время протестов.
Светлана Кобец проработала в 185-й школе воспитательницей группы продленного дня 8 лет и так вспоминает поведение первоклассников после августовских событий:
«Дети играли в омоновцев, которые были как фашисты в войне. Были просто участники игры, они никак себя не обозначали. Но были и те дети, которые взяли роль омоновцев. И они, конечно же, ловили и пытались бить детей – то, что они видели на улицах, в то они и играли».
Педагога Светлану Кобец уволили из школы по статье. Как она считает, давление администрация школы предприняла после того как на работу она пришла в вышиванке. Отстаивать свои права пришлось через суд.
«Я благодарна платформе ProBono.by, что постоянно меня поддерживала в этой ситуации. Я обращалась к специалистам, к юристам, психологам. Также огромная благодарность родителям детей, которые меня поддерживали (…) В итоге 30 декабря состоялся суд. Решением суда ситуация разрешилась мирным образом: мне будет выплачена материальная компенсация и будет выдан дубликат трудовой книжки без записи статьи».
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В Минске на профессиональные акции протеста выходили несколько сотен педагогов.
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