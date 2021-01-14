Источник материала: UDF



Коллаж: belsat.eu

«Дети играли в омоновцев, которые были как фашисты в войне. Были просто участники игры, они никак себя не обозначали. Но были и те дети, которые взяли роль омоновцев. И они, конечно же, ловили и пытались бить детей – то, что они видели на улицах, в то они и играли».

«Я благодарна платформе ProBono.by, что постоянно меня поддерживала в этой ситуации. Я обращалась к специалистам, к юристам, психологам. Также огромная благодарность родителям детей, которые меня поддерживали (…) В итоге 30 декабря состоялся суд. Решением суда ситуация разрешилась мирным образом: мне будет выплачена материальная компенсация и будет выдан дубликат трудовой книжки без записи статьи».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая забава: белорусские школьники играют в ОМОН В Минске на профессиональные акции протеста выходили несколько сотен педагогов.