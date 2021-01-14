ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На дорогах Гродно работают экипажи ГАИ без опознавательных знаков

14.01.2021 14:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В гродненской ГАИ говорят, что в 2020 году количество автомобильных аварий в регионе выросло: если в 2019-м их было 357, то уже в 2020-м — 386. Сотрудники ГАИ теперь следят за дорожной обстановкой на автомобилях без опознавательных знаков, сообщает «Гродно плюс».


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях на Гродненщине погибли 54 человека и 378 получили травмы, а в 2020-м эти цифры увеличились — погиб уже 71 человек, 390 получили травмы. Вызывает серьезные опасения также статистика и детского травматизма и смертности в результате аварий — в 2019 году в ДТП пострадали 46 несовершеннолетних и двое погибли, в 2020-м пострадавших детей уже 54, погибших — семеро.

Все это стало поводом для того, чтобы инспекторы ГАИ усилили контроль за дорожной обстановкой. Закон предусматривает возможность патрулировать дороги на автомобиле без опознавательных знаков милиции — и уже с начала этой недели на дороги города выехали такие экипажи.

При работе в Гродно сотрудники ГАИ используют гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками движения требований ПДД. Внимание будет уделено самым грубым нарушениям: превышению скорости, выездам на встречную полосу, игнорированию правил обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Будут тщательно проверять физическое состояние водителей.

ГАИ Гродно предупреждает: в ближайшие дни на дорогах нужно вести себя предельно осторожно — обильный снегопад и серьезное похолодание только осложнят обстановку.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закон предусматривает возможность патрулировать дороги на автомобиле без опознавательных знаков милиции - и уже с начала этой недели на дороги города выехали...
 
Новости дня
Новости разные
 
15 журналістаў праходзяць падазраванымі ў крымінальных справах, 9 зь іх — у СІЗА. ВІДЭАЗВАРОТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by