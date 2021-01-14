На дорогах Гродно работают экипажи ГАИ без опознавательных знаков

Источник материала: Tut.by

В гродненской ГАИ говорят, что в 2020 году количество автомобильных аварий в регионе выросло: если в 2019-м их было 357, то уже в 2020-м — 386. Сотрудники ГАИ теперь следят за дорожной обстановкой на автомобилях без опознавательных знаков, сообщает «Гродно плюс».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях на Гродненщине погибли 54 человека и 378 получили травмы, а в 2020-м эти цифры увеличились — погиб уже 71 человек, 390 получили травмы. Вызывает серьезные опасения также статистика и детского травматизма и смертности в результате аварий — в 2019 году в ДТП пострадали 46 несовершеннолетних и двое погибли, в 2020-м пострадавших детей уже 54, погибших — семеро.

Все это стало поводом для того, чтобы инспекторы ГАИ усилили контроль за дорожной обстановкой. Закон предусматривает возможность патрулировать дороги на автомобиле без опознавательных знаков милиции — и уже с начала этой недели на дороги города выехали такие экипажи.

При работе в Гродно сотрудники ГАИ используют гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками движения требований ПДД. Внимание будет уделено самым грубым нарушениям: превышению скорости, выездам на встречную полосу, игнорированию правил обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Будут тщательно проверять физическое состояние водителей.

ГАИ Гродно предупреждает: в ближайшие дни на дорогах нужно вести себя предельно осторожно — обильный снегопад и серьезное похолодание только осложнят обстановку.