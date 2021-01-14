«Белтелеком» отчитался о своем 5G в Беларуси

Источник материала: Tut.by

«Белтелеком» завершил тестирование сети 5G. Испытания новой технологии проводились в двух опытных зонах. Об этом сообщается на сайте организации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Echo Grid / Unsplash

Первая тестовая локация была развернута в индустриальном парке «Великий камень», где сеть работает в диапазоне частот 3,6 ГГц. Здесь же прошла презентация возможностей 5G.

Вторая опытная зона расположилась в Копыльском районе. Именно там «Белтелеком» тестировал сеть пятого поколения в диапазоне 700 МГц. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei.

Как рассказал генеральный директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя, на этих площадках исследовались разные варианты эксплуатации 5G в реальных условиях: в современной городской инфраструктуре (на территории индустриального кластера) и в сельской местности (в Копыльском районе).

— Ресурсы 5G откроют перспективы для развития таких инновационных направлений, как интернет вещей, беспилотный транспорт, концепции «умных» городов. Кроме этого, технология будет способствовать устранению цифрового неравенства. Для национального оператора связи это одна из важнейших задач, — добавил он.

Отмечается, что скорость загрузки и передачи данных в сети 5G в несколько раз быстрее, чем 4G. Так, в «Великом камне» максимальные значения скорости достигли 1,235 Гбит/с.

На базе 5G «Белтелеком» создал несколько проектов, например «мобильную умную проходную». «Благодаря интеграции с системой видеоконтроля от „Белтелекома“ и специальному программному обеспечению обычный турникет становится „умным“, то есть может распознавать лица и контролировать доступ на объект. Высокоскоростной обмен данными видеокамеры и изображениями, ранее загруженными в базу удаленного сервера, позволяет организовать мобильную проходную — оперативно и в любом месте», — говорится в пресс-релизе.

Еще один кейс посвящен использованию 5G для роботизированных устройств. Коллаборативный робот OMRON, или кобот, оснащен системой технического зрения, его камера определяет объекты в широком поле обзора. Он предназначен для работы как с людьми, так и с оборудованием. Партнерами в этом проекте стали БГУИР и ООО «Балтаком Электроникс».

И в опытной зоне индустриального парка реализуется проект по исследованию 5G для беспилотного транспорта. Причем маршрут беспилотника на Пекинском проспекте во время презентации отслеживали камеры видеонаблюдения, транслирующие телевизионный сигнал в формате 4К (потоковое видео в высоком разрешении — еще одна сфера применения 5G).

Транспортную инфраструктуру городов будущего дополнят и «умные перекрестки». Один из них уже оборудован в «Великом камне». Благодаря модулю видеоаналитики и видеокамере, подключенной по технологии 5G, система способна распознавать пешеходов и управлять светофором, регулируя движение.

Что касается зоны в Копыльском районе, где установлены две базовые станции, то там изучается модель построения сети для оказания цифровых услуг в сельской местности. Диапазон 700 МГц обеспечивает максимальную зону покрытия. В пилотной зоне также отрабатывалось взаимодействие операторов «Белтелеком» и МТС при построении сети 5G.

Так, жительница деревни Якубовичи Копыльского района смогла первой протестировать высокоскоростной пакет услуг «ЯСНА 100 SMART» и услугу «Видеоконтроль», подключенные по сети 5G. В доме, где не было волоконно-оптической сети, появился безлимитный интернет на скорости 100/50 Мбит/с и более 115 телевизионных каналов в цифровом качестве.

Исследования, проведенные во время тестовой эксплуатации, позволили специалистам получить ключевые профессиональные компетенции и в области 5G. Таким образом, «Белтелеком» успешно завершил этап тестирования и сообщает, что «полностью готов к практическому внедрению сетей пятого поколения» в Беларуси.