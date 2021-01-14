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Видеообращение независимых медиа: «Так быть не должно»
14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусские журналисты зависали обращение, в котором рассказали, в каких условиях работают с середины 2020 года: избивают, сажают на «сутки», обвиняют по уголовным делам, лишают аккредитаций.
-- Здесь собрана только часть историй, которые сейчас переживают независимые медиа Беларуси. Так быть не должно. Мы требуем немедленно освободить представителей медиа и политзаключенных, прекратить их преследование, привлечь виновных в нарушении прав журналистов и граждан к установленной законом ответственности, -- заявляют создатели видео.
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Белорусские журналисты зависали обращение, в котором рассказали, в каких условиях работают с середины 2020 года: избивают, сажают на «сутки», обвиняют по уголовным...
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