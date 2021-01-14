Фотофакт. Подозрительная активность возле офиса БелаПАН. Возможен обыск

Источник материала: Салiдарнасць

Во дворе, где расположение офис БелаПАН, стоит характерный бус с затемненными стеклами и скорая.

Главный редактор Ирина Левшина отметила, что связи с сотрудниками, которые находились в редакции, сейчас нет, сообщает TUT.BY . «Салiдарнасць» попыталась связаться с директором компании Дмитрием Новожиловым, но он не отвечает на звонки.









Как сообщает МотолькоПомоги , вероятно, это обыск: «Пришли в ТС, типа надо посмотреть камеры т.к. якобы на Академической у кого-то что-то украли. Вроде собирались опрашивать жильцов на этот счет, и решили зайти в офис (БелаПАН).

Видимо под этой маркой и зашли, через некоторое время подъехал бус, зашли около 8 человек, потом подъехала скорая. Только что скорая уехала, в нее завели девушку из офиса. С ней в скорую сели два оперативника».

Накануне журналист и медиаменеджер Андрей Александров был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску.

«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска. В настоящий момент его статус — подозреваемый», — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.