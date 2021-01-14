|
Фотофакт. Подозрительная активность возле офиса БелаПАН. Возможен обыск
14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во дворе, где расположение офис БелаПАН, стоит характерный бус с затемненными стеклами и скорая.
Главный редактор Ирина Левшина отметила, что связи с сотрудниками, которые находились в редакции, сейчас нет, сообщает
Как сообщает
Видимо под этой маркой и зашли, через некоторое время подъехал бус, зашли около 8 человек, потом подъехала скорая. Только что скорая уехала, в нее завели девушку из офиса. С ней в скорую сели два оперативника».
Накануне журналист и медиаменеджер
«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска. В настоящий момент его статус — подозреваемый», — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во дворе, где расположение офис БелаПАН, стоит характерный бус с затемненными стеклами и скорая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)