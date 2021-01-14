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Фотофакт. Подозрительная активность возле офиса БелаПАН. Возможен обыск

14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во дворе, где расположение офис БелаПАН, стоит характерный бус с затемненными стеклами и скорая.

Главный редактор Ирина Левшина отметила, что связи с сотрудниками, которые находились в редакции, сейчас нет, сообщает TUT.BY. «Салiдарнасць» попыталась связаться с директором компании Дмитрием Новожиловым, но он не отвечает на звонки.

Фотофакт. Подозрительная активность возле офиса БелаПАН. Возможен обыск

Фотофакт. Подозрительная активность возле офиса БелаПАН. Возможен обыск

Как сообщает МотолькоПомоги, вероятно, это обыск: «Пришли в ТС, типа надо посмотреть камеры т.к. якобы на Академической у кого-то что-то украли. Вроде собирались опрашивать жильцов на этот счет, и решили зайти в офис (БелаПАН). 

Видимо под этой маркой и зашли, через некоторое время подъехал бус, зашли около 8 человек, потом подъехала скорая. Только что скорая уехала, в нее завели девушку из офиса. С ней в скорую сели два оперативника».

Накануне журналист и медиаменеджер Андрей Александров был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску.

«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска. В настоящий момент его статус — подозреваемый», — сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

 
Теги: Минск
 
 
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Во дворе, где расположение офис БелаПАН, стоит характерный бус с затемненными стеклами и скорая.
 
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