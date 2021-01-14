Эксперт назвал недоразумением возможный импичмент Трампа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт: новость об импичменте Трампа - это недоразумение новость об импичменте Трампа - это недоразумение " data-media-descr="Решение об импичменте Трампа может принять только Сенат - комментарий специалиста по американской политике Павла Потапейко." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Палата представителей Конгресса США признала Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу. За импичмент действующему президенту проголосовали 232 законодателя, 197 высказались против, 4 человека воздержались или не присутствовали на заседании, но говорить о полноценном импичменте пока рано. Подробности прокомментировал известный специалист в области американской политики Павел Потапейко.

"Решение об импичменте президента может принять только Сенат. И то, что мировые новости подают как то, что Палата представителей проголосовала за импичмент - это недоразумение. Она проголосовала лишь за вынесение на рассмотрение Сената вопрос об импичменте. Только Сенат и только двумя третями голосов может подвергнуть президента импичменту. На данный момент, пока два новоизбранных сенатора-демократа от Джорджии не вступили в свои полномочия, у республиканцев в Сенате 51 место из ста, у демократов 48 и одно место вакантно. Вообще мы наблюдаем удивительную историю: попытка импичмента в последние дни полномочий Трампа соответствует пословице: зачем закрывать конюшню, когда лошадь убежала", - отметил собеседник Sputnik.

Комментарий эксперта-американиста Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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