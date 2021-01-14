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Эксперт назвал недоразумением возможный импичмент Трампа

14.01.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт: новость об импичменте Трампа - это недоразумение

Палата представителей Конгресса США признала Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу. За импичмент действующему президенту проголосовали 232 законодателя, 197 высказались против, 4 человека воздержались или не присутствовали на заседании, но говорить о полноценном импичменте пока рано. Подробности прокомментировал известный специалист в области американской политики Павел Потапейко. 

© Sputnik Youtube / Sputnik
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"Решение об импичменте президента может принять только Сенат. И то, что мировые новости подают как то, что Палата представителей проголосовала за импичмент - это недоразумение. Она проголосовала лишь за вынесение на рассмотрение Сената вопрос об импичменте. Только Сенат и только двумя третями голосов может подвергнуть президента импичменту. На данный момент, пока два новоизбранных сенатора-демократа от Джорджии не вступили в свои полномочия, у республиканцев в Сенате 51 место из ста, у демократов 48 и одно место вакантно. Вообще мы наблюдаем удивительную историю: попытка импичмента в последние дни полномочий Трампа соответствует пословице: зачем закрывать конюшню, когда лошадь убежала", - отметил собеседник Sputnik.

Комментарий эксперта-американиста Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Решение об импичменте Трампа может принять только Сенат: комментарий специалиста по американской политике Павла Потапейко.
 
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