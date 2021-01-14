|
Пиневич: у нас будет фактически новый закон о здравоохранении
14.01.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Обновленное законодательство о здравоохранении заложит правовые основы совершенствования системы на ближайшие 7-9 лет, сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Совершенствование системы здравоохранения
"Фактически перед нами сейчас будет совершенно новый закон о здравоохранении", - приводит пресс-служба Минздрава слова Пиневича.
Изменения коснутся половины статей, кроме того, добавятся две главы. Этот закон заложит правовые основы совершенствования белорусской системы здравоохранения на предстоящие семь-девять лет, а также позволит "ответить на структурные вызовы сегодняшнего дня", отметил глава Минздрава.
Что нового будет в законе
© Sputnik / Виктор Толочко
Одно из главных новшеств, которое выделил министр, - система управления качеством медицинской помощи. Новый вид экспертизы - качества медпомощи - будет введен в стране. Кроме того, добавят клинико-экономическую экспертизу, с помощью которой будут отбирать наиболее финансово выгодные и безопасные медицинские технологии.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках совершенствования системы здравоохранения в законе изменят половину статей и добавят две новые главы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)