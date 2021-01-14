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Пиневич: у нас будет фактически новый закон о здравоохранении

14.01.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Обновленное законодательство о здравоохранении заложит правовые основы совершенствования системы на ближайшие 7-9 лет, сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Совершенствование системы здравоохранения обсудили сегодня во Дворце Независимости.

"Фактически перед нами сейчас будет совершенно новый закон о здравоохранении", - приводит пресс-служба Минздрава слова Пиневича.

Изменения коснутся половины статей, кроме того, добавятся две главы. Этот закон заложит правовые основы совершенствования белорусской системы здравоохранения на предстоящие семь-девять лет, а также позволит "ответить на структурные вызовы сегодняшнего дня", отметил глава Минздрава.

Что нового будет в законе

© Sputnik / Виктор Толочко
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Пациенты, которые попадут в отделения дневного пребывания на лечение, получат лекарства бесплатно. Закупка препаратов и медицинских изделий будет производиться за счет бюджета.  

Одно из главных новшеств, которое выделил министр, - система управления качеством медицинской помощи. Новый вид экспертизы - качества медпомощи - будет введен в стране. Кроме того, добавят клинико-экономическую экспертизу, с помощью которой будут отбирать наиболее финансово выгодные и безопасные медицинские технологии.

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Теги: Минск
 
 
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В рамках совершенствования системы здравоохранения в законе изменят половину статей и добавят две новые главы.
 
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