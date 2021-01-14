Ермакова прокомментировала свое «назначение» главой Белгазпромбанка













TUT.BY сообщил, что 15 января планируется заочное заседание совета директоров этого банка. На нем, по данным интернет-ресурса, рассмотрят назначение Ермаковой на упомянутый пост. Официально эта информация пока не подтверждена. Порталсообщил, что 15 января планируется заочное заседание совета директоров этого банка. На нем, по данным интернет-ресурса, рассмотрят назначение Ермаковой на упомянутый пост. Официально эта информация пока не подтверждена.





В декабре был озвучен новый состав правления Белгазпромбанка (БГПБ). Исполняющей обязанности, но не постоянной главой, назначили Ирину Потапову.





До этого в банке была временная администрация, которой руководила Надежда Ермакова. При этом 10 декабря 2020 года стал ее последним рабочим днем. Временная администрация вводилась после возбуждения уголовных дел в отношении претендента на президентский пост и бывшего главы банка Виктора Бабарико, а также членов правления БГПБ.