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Глава МИД Германии призвал к переносу ЧМ по хоккею из Беларуси

14.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Германии призвал к переносу ЧМ по хоккею из Беларуси

  • 14.01.2021, 14:22
Глава МИД Германии призвал к переносу ЧМ по хоккею из Беларуси
Хайко Маас

Хайко Маас считает, что подобный турнир стал бы пиар-подарком для узурпатора.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за отмену Чемпионата мира по хоккею-2021 в Беларуси.

«Тот, кто серьезно относится к солидарности с Беларусью, не может всерьез хотеть проводить там Чемпионат мира по хоккею в этой ситуации. Это был бы величайший пиар-подарок для Лукашенко и сокрушительным ударом по демонстрантам. Надеюсь, организаторы это тоже увидят», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

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