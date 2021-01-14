Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Германии призвал к переносу ЧМ по хоккею из Беларуси 14.01.2021, 14:22

Хайко Маас

Хайко Маас считает, что подобный турнир стал бы пиар-подарком для узурпатора.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за отмену Чемпионата мира по хоккею-2021 в Беларуси.

«Тот, кто серьезно относится к солидарности с Беларусью, не может всерьез хотеть проводить там Чемпионат мира по хоккею в этой ситуации. Это был бы величайший пиар-подарок для Лукашенко и сокрушительным ударом по демонстрантам. Надеюсь, организаторы это тоже увидят», — написал он в своем аккаунте в Twitter.