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В офисе БелаПАН проходит обыск

14.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В офисе БелаПАН проходит обыск

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  • 14.01.2021, 14:15
В офисе БелаПАН проходит обыск

Во время обыска одной из журналисток стала плохо.

Сегодня около 12:10 в офис редакции информационного агентства БелаПАН пришли сотрудники Следственного комитета. Они проводят обыск. Об этом сообщила журналистка агентства Татьяна Бубликова в «Фейсбуке». У Татьяны поднялось давление и она смогла покинуть помещение. Ее увезла скорая помощь.

По словам Бубликовой, обыск связан с делом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в агентстве. Следователи хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу.

О задержании Александрова стало известно вчера. Следственный комитет пояснил, что он задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска. Журналист находится в статусе подозреваемого.

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Теги: Минск
 
 
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Во время обыска одной из журналисток стала плохо.
 
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