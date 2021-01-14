Источник материала: Хартия'97

В офисе БелаПАН проходит обыск 1 14.01.2021, 14:15

Во время обыска одной из журналисток стала плохо.

Сегодня около 12:10 в офис редакции информационного агентства БелаПАН пришли сотрудники Следственного комитета. Они проводят обыск. Об этом сообщила журналистка агентства Татьяна Бубликова в «Фейсбуке» . У Татьяны поднялось давление и она смогла покинуть помещение. Ее увезла скорая помощь.

По словам Бубликовой, обыск связан с делом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в агентстве. Следователи хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу.

О задержании Александрова стало известно вчера. Следственный комитет пояснил, что он задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска. Журналист находится в статусе подозреваемого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .