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В офисе БелаПАН проходит обыск
Источник материала: Хартия'97
В офисе БелаПАН проходит обыск
Во время обыска одной из журналисток стала плохо.
Сегодня около 12:10 в офис редакции информационного агентства БелаПАН пришли сотрудники Следственного комитета. Они проводят обыск. Об этом сообщила журналистка агентства Татьяна Бубликова в
По словам Бубликовой, обыск связан с делом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в агентстве. Следователи хотят найти предметы и документы, относящиеся к делу.
О задержании Александрова стало известно вчера. Следственный комитет пояснил, что он задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории города Минска. Журналист находится в статусе подозреваемого.
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Во время обыска одной из журналисток стала плохо.
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