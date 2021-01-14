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Шотландские националисты могут получить рекордное большинство в местном парламенте
Источник материала: Хартия'97
Шотландские националисты могут получить рекордное большинство в местном парламенте
Они выступают за независимость.
Шотландские националисты из партии SNP могут получить рекордное большинство на выборах в парламент Шотландии, который предпримет новую попытку получить независимость.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Savanta ComRes, сообщает
Никола Стерджен, первый министр Шотландии и глава независимой Шотландской национальной партии, будет претендовать на мандат на очередной референдум о независимости, если ее партия эффективно выступит на выборах, назначенных на 6 мая.
Британский премьер-министр Борис Джонсон, который должен дать согласие на новый референдум, заявил, что нет необходимости в новом голосовании после отклонения независимости шотландскими избирателями в 2014 году.
Ожидается, что SNP получит 71 из 129 мест в шотландском парламенте, что на восемь мест больше, чем на последних выборах в 2016 году.
Единственный другой раз, когда SNP получила большинство голосов, был в 2011 году, когда она получила 69 мест под руководством Алекса Салмонда.
Консервативная партия Джонсона может потерять 14 мест в шотландском парламенте, а оппозиционная Лейбористская партия может потерять три, как показал опрос. Таким образом консерваторам останется 17 мест, а Лейбористской партии - 21 место.
На референдуме в 2014 году шотландцы проголосовали против независимости 55-45%, однако Brexit и британское правительство и его реакция на кризис COVID-19, усилили поддержку SNP.
Опросы Savanta ComRes показало также, что 57% людей проголосовали бы за независимость Шотландии на новом референдуме.
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Они выступают за независимость.
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