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Сестры протеста

14.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сестры протеста

  • 14.01.2021, 13:38
Сестры протеста

Фильм о белорусках, которые восстали против системы.

Портал 34mag выпустил фильм, посвященный девушкам, которые прошли через задержание и арест по статье 23.34.

С августа 2020-го в Беларуси по политическим мотивам были задержаны более 33 тысяч человек, не менее 7 тысяч из них – женщины. 8 девушек поделились своими историями.

«Сестры протеста» – это монологи разных в своем бэкграунде людей, сплетающиеся в общий опыт белорусской девушки, которая не готова молчать, когда ее лишают базовых прав.

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Фильм о белорусках, которые восстали против системы.
 
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