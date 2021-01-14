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Сестры протеста
Источник материала: Хартия'97
Сестры протеста
Фильм о белорусках, которые восстали против системы.
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С августа 2020-го в Беларуси по политическим мотивам были задержаны более 33 тысяч человек, не менее 7 тысяч из них – женщины. 8 девушек поделились своими историями.
«Сестры протеста» – это монологи разных в своем бэкграунде людей, сплетающиеся в общий опыт белорусской девушки, которая не готова молчать, когда ее лишают базовых прав.
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Фильм о белорусках, которые восстали против системы.
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