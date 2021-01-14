Источник материала: Хартия'97

Сестры протеста 14.01.2021, 13:38

Фильм о белорусках, которые восстали против системы.

Портал 34mag выпустил фильм, посвященный девушкам, которые прошли через задержание и арест по статье 23.34.

С августа 2020-го в Беларуси по политическим мотивам были задержаны более 33 тысяч человек, не менее 7 тысяч из них – женщины. 8 девушек поделились своими историями.

«Сестры протеста» – это монологи разных в своем бэкграунде людей, сплетающиеся в общий опыт белорусской девушки, которая не готова молчать, когда ее лишают базовых прав.

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