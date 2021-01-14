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Валяются на белом настиле, а в перерывах – едят бамбук. Смотрите, как панды радуются снегу

14.01.2021 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Кому наличие снега не только не мешает, но и приносит радость, так это пандам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валяются на белом настиле, а в перерывах – едят бамбук. Смотрите, как панды радуются снегу

В Китае черно-белые мишки наслаждаются первыми снежинками, с удовольствием валяются на белом настиле, играют друг с другом, зависают на деревьях, а в перерывах едят бамбук.

Валяются на белом настиле, а в перерывах – едят бамбук. Смотрите, как панды радуются снегу

Благодаря густому меху, который сохраняет тепло и сухость, панды могут наслаждаться зимой весь день. Со стороны они напоминают маленьких детей, которым только дай волю порезвиться на снежной поляне.

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Новости Китая. Кому наличие снега не только не мешает, но и приносит радость, так это пандам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Китае черно-белые мишки...
 
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