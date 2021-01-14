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В Минске горел автомобиль
Источник материала: БT
Инцидент случился на парковке по пр. Победителей в Лебяжьем. По предварительной информации ГАИ, во время возгорания в "фольксваген" никого не было. С пламенем справились бойцы МЧС. В результате ЧП автомобиль выгорел практически полностью.
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Инцидент случился на парковке по пр. Победителей в Лебяжьем. По предварительной информации ГАИ, во время возгорания в "фольксваген" никого не было. С пламенем...
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