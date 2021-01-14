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Samsung показала концепт безрамочного ноутбука с камерой под дисплеем (видео)

14.01.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung Display представила концепт ноутбука с безрамочным дисплеем, под которым расположилась фронтальная камера. По настоящее время такая схема используется только в смартфонах, и то встречается редко. Технологию назвали Samsung Blade Bezel.

Компания планирует использовать в ноутбуках OLED-экраны, которые практически лишены рамок. Перенос камеры под дисплей как раз решает проблему верхней рамки, в которой обычно «фронталку» и располагают. Другие производители тоже бьются над этой проблемой: например, в Huawei MateBook X Pro веб-камера встроена в одну из кнопок на клавиатуре. Но у такого решения есть недостатки: теряется зрительный контакт с собеседником при видеозвонке, потому как камера расположена слишком низко.

По слухам, камера под дисплеем появится и в некоторых смартфонах Samsung. Первым аппаратом компании с таким решением должен стать Galaxy Fold 3.

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Samsung Display представила концепт ноутбука с безрамочным дисплеем, под которым расположилась фронтальная камера. По настоящее время такая схема используется только в...
 
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