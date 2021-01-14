В офисе «БелаПАН» проходит обыск

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили, что к офису «БелаПАН» нагрянул характерный черный микроавтобус, из которого в здание вошли предположительно восемь человек. Подъехала и скорая — в нее завели девушку из офиса. Черный автомобиль до сих пор находится у здания.

Позже журналист «БелаПАН» Татьяна Бубликова сообщила, что обыск проводит Следственный комитет и что все связано с делом Андрея Александрова — бывшего сотрудника информагентства, которого задержали во вторник.

Напомним, Александров проходит подозреваемым в рамках уголовного дела, возбужденного Минским управлением Следственного комитета по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

К офису «БелаПАН» подъехал адвокат Сергей Зикрацкий, его не пускают в связи с уже начавшимся обыском. Сюда же еще раньше должна была приехать главный редактор Ирина Левшина, но она перестала выходить на связь. Она может находиться в офисе.

УСК по Минску готовит комментарий.



