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Появился новый доклад HRW о правах человека. Сравниваем отчет по Беларуси с прошлогодним
Источник материала: Onliner
Неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в США осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Несмотря на критику правительств ряда государств за тенденциозность, ежегодные доклады остаются важной сравнительной оценкой. Сегодня появился свежий
Что волновало правозащитников в Беларуси 2019 года?
Смертная казнь
Беларусь остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. В августе белорусские власти и Совет Европы (СЕ)
Свобода слова и давление на СМИ
Аккредитация и регистрация СМИ остается важным фильтром, который использует государство для ограничения доступа к информации.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, за девять месяцев 2019 года власти возбудили 39 дел против 18 журналистов за «незаконное производство и распространение продукции СМИ». На них был наложен штраф на общую сумму около $36 600.
В апреле суд признал Марину Золотову, главного редактора Tut.by, виновной в преступной халатности (
Свобода информации
В декабре 2018 года вступили в силу поправки в закон о СМИ, согласно которым все сетевые СМИ должны вести учет и раскрывать властям фамилии и имена лиц, подающих комментарии. Поправки также предусматривают привлечение владельцев зарегистрированных интернет-СМИ к уголовной ответственности за любой контент, размещенный на их сайте.
Поправки в УК, касающиеся клеветы и оскорблений, ограничили определение уголовной клеветы и оскорбления высказываний, произносимых в публичном пространстве, например, в средствах массовой информации, публичном выступлении или в интернете.
Свобода собраний
В январе вступили в силу поправки в закон о массовых мероприятиях, предусматривающие процедуру уведомления об организации публичных собраний. Однако на практике в подписании чаще отказывают.
Во время Дня Свободы 25 марта милиция
С 2018 года из более чем 90 обращений к властям с просьбой о проведении акций протеста в Бресте против строительства аккумуляторной станции только одно было разрешено.
Свобода ассоциаций
Законы и нормативные акты, регулирующие деятельность общественных объединений, остаются ограничительными, не позволяя правозащитным группам или движениям политической оппозиции действовать свободно. Власти продолжали отказывать в регистрации независимым группам и оппозиционным партиям под произвольными предлогами.
При этом в июле вступило в силу новое законодательство, отменяющее уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированных организаций и заменяющее ее административным штрафом.
Дискриминация в отношении цыган
В мае 2019 года около 100 цыган в Могилеве были
Позднее в ходе расследования было установлено, что указанный полицейский покончил жизнь самоубийством. Глава Администрации президента принес извинения цыганской общине, однако министр внутренних дел
Права инвалидов
В 2018 году межведомственной рабочей группой был разработан проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции». До конца года ожидается голосование в парламенте.
А вот итоги 2020-го
«После проблематичных президентских выборов 9 августа, по итогам которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, бессменно правящий страной с 1994 г., Беларусь захлестнули массовые и преимущественно мирные протесты. Власть ответила произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни которых подверглись пыткам и недозволенному обращению со стороны сотрудников силовых структур. Эскалация полицейского насилия вызвала лишь дальнейший рост возмущения в обществе, и десятки тысяч человек продолжили выходить на мирные митинги и демонстрации, требуя справедливых выборов и правосудия за произвол правоохранителей.
В отношении представителей политической оппозиции, протестующих и их сторонников были возбуждены сотни политически мотивированных уголовных дел. Освещавшие протесты журналисты неоднократно подвергались задержаниям, избиению, штрафам, выдворению из страны и лишению аккредитации. Власти десятками на разное время блокировали сайты, в течение нескольких дней в стране почти не работал интернет».
Выборы
Президентские выборы проходили на фоне арестов ведущих оппозиционных кандидатов, безосновательных отказов некоторым оппозиционным кандидатам в регистрации и заявлений о массовых подтасовках.
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не направляло свою наблюдательную миссию на президентские выборы, поскольку не получило своевременного приглашения от белорусских властей.
Подавление мирных протестов
Власти жестко пресекали мирные протесты 9—12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. За четыре дня было задержано почти 7 тыс. демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни человек подверглись пыткам или другому недозволенному обращению со стороны силовиков.
Задержанные были лишены доступа к адвокату. Те, чьи дела рассматривались в суде, рассказывали, что слушания занимали всего несколько минут и завершались назначением административного ареста. Других отпускали без оформления дела. Родственники задержанных иногда в течение нескольких дней не могли выяснить их судьбу и местонахождение.
14 августа замминистра внутренних дел
26 августа Генеральная прокуратура
К середине ноября общее число людей, задержанных в связи с протестами с начала августа, достигло 25 тыс. человек.
Аресты и притеснения оппозиционеров и их сторонников
С начала лета власти возбудили более 500 уголовных дел против потенциальных президентских кандидатов, активистов их избирательных штабов и мирных демонстрантов.
Свобода выражения мнений и преследование журналистов
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) за период с января по середину ноября 2020 г. зафиксировала свыше 500 случаев притеснений и задержаний журналистов и привлечения их к административной ответственности в виде штрафа или ареста.
Отдельной мишенью властей были журналисты, которые освещали протесты или вели прямую трансляцию. Их задерживали и привлекали за участие в несанкционированных мероприятиях и незаконное изготовление или распространение продукции СМИ.
В конце августа власти лишили аккредитации по меньшей мере 19 журналистов иностранных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press и BBC.
Свобода информации
В течение 61 часа 9—12 августа интернет-доступ был ограничен до уровня 2G, обеспечивающего только звонки и текстовые сообщения. Власти заявляли, что это связано с кибератаками из-за рубежа, однако независимые эксперты и мониторинговые группы возлагали ответственность на правительство. Периодические перебои с интернетом продолжались в течение августа — сентября, особенно во время протестных акций в выходные.
В августе в Беларуси было заблокировано свыше 70 международных или независимых информресурсов, мотивировалось это их освещением августовских протестов.
Смертная казнь
Беларусь остается единственной европейской страной, в которой приводятся в исполнение смертные приговоры.
COVID-19
В течение всего периода пандемии президент Лукашенко отрицал опасность COVID-19. Несмотря на высокий уровень контактного инфицирования, власти не вводили никаких ограничительных мер. В ноябре в Минске и ряде других городов был введен масочный режим.
Власти предпринимали попытки заставить замолчать работников здравоохранения, которые рассказывали об опасности пандемии.
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Неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в США осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в...
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