Появился новый доклад HRW о правах человека. Сравниваем отчет по Беларуси с прошлогодним

Источник материала: Onliner

Неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в США осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Несмотря на критику правительств ряда государств за тенденциозность, ежегодные доклады остаются важной сравнительной оценкой. Сегодня появился свежий доклад по итогам прошлого года.

Что волновало правозащитников в Беларуси 2019 года?

Смертная казнь

Беларусь остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. В августе белорусские власти и Совет Европы (СЕ) объявили о планах разработки дорожной карты по введению моратория на смертную казнь.

Свобода слова и давление на СМИ

Аккредитация и регистрация СМИ остается важным фильтром, который использует государство для ограничения доступа к информации.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за девять месяцев 2019 года власти возбудили 39 дел против 18 журналистов за «незаконное производство и распространение продукции СМИ». На них был наложен штраф на общую сумму около $36 600.

В апреле суд признал Марину Золотову, главного редактора Tut.by, виновной в преступной халатности ( «дело БЕЛТА» ). Также прошел обыск в офисах «Белсат».





Свобода информации

В декабре 2018 года вступили в силу поправки в закон о СМИ, согласно которым все сетевые СМИ должны вести учет и раскрывать властям фамилии и имена лиц, подающих комментарии. Поправки также предусматривают привлечение владельцев зарегистрированных интернет-СМИ к уголовной ответственности за любой контент, размещенный на их сайте.

Поправки в УК, касающиеся клеветы и оскорблений, ограничили определение уголовной клеветы и оскорбления высказываний, произносимых в публичном пространстве, например, в средствах массовой информации, публичном выступлении или в интернете.

Свобода собраний

В январе вступили в силу поправки в закон о массовых мероприятиях, предусматривающие процедуру уведомления об организации публичных собраний. Однако на практике в подписании чаще отказывают.

Во время Дня Свободы 25 марта милиция задержала 15 человек на несанкционированном митинге оппозиции в Минске. Как минимум двое из них провели ночь в тюрьме.





С 2018 года из более чем 90 обращений к властям с просьбой о проведении акций протеста в Бресте против строительства аккумуляторной станции только одно было разрешено.

Свобода ассоциаций

Законы и нормативные акты, регулирующие деятельность общественных объединений, остаются ограничительными, не позволяя правозащитным группам или движениям политической оппозиции действовать свободно. Власти продолжали отказывать в регистрации независимым группам и оппозиционным партиям под произвольными предлогами.

При этом в июле вступило в силу новое законодательство, отменяющее уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированных организаций и заменяющее ее административным штрафом.

Дискриминация в отношении цыган

В мае 2019 года около 100 цыган в Могилеве были задержаны за предполагаемые беспорядки в ходе расследования предполагаемого убийства сотрудника милиции.

Позднее в ходе расследования было установлено, что указанный полицейский покончил жизнь самоубийством. Глава Администрации президента принес извинения цыганской общине, однако министр внутренних дел отказался извиниться и отклонил обвинения в ксенофобии.

Права инвалидов

В 2018 году межведомственной рабочей группой был разработан проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции». До конца года ожидается голосование в парламенте.

А вот итоги 2020-го

«После проблематичных президентских выборов 9 августа, по итогам которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, бессменно правящий страной с 1994 г., Беларусь захлестнули массовые и преимущественно мирные протесты. Власть ответила произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни которых подверглись пыткам и недозволенному обращению со стороны сотрудников силовых структур. Эскалация полицейского насилия вызвала лишь дальнейший рост возмущения в обществе, и десятки тысяч человек продолжили выходить на мирные митинги и демонстрации, требуя справедливых выборов и правосудия за произвол правоохранителей.

В отношении представителей политической оппозиции, протестующих и их сторонников были возбуждены сотни политически мотивированных уголовных дел. Освещавшие протесты журналисты неоднократно подвергались задержаниям, избиению, штрафам, выдворению из страны и лишению аккредитации. Власти десятками на разное время блокировали сайты, в течение нескольких дней в стране почти не работал интернет».

Выборы

Президентские выборы проходили на фоне арестов ведущих оппозиционных кандидатов, безосновательных отказов некоторым оппозиционным кандидатам в регистрации и заявлений о массовых подтасовках.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не направляло свою наблюдательную миссию на президентские выборы, поскольку не получило своевременного приглашения от белорусских властей.





Подавление мирных протестов

Власти жестко пресекали мирные протесты 9—12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. За четыре дня было задержано почти 7 тыс. демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни человек подверглись пыткам или другому недозволенному обращению со стороны силовиков.





Задержанные были лишены доступа к адвокату. Те, чьи дела рассматривались в суде, рассказывали, что слушания занимали всего несколько минут и завершались назначением административного ареста. Других отпускали без оформления дела. Родственники задержанных иногда в течение нескольких дней не могли выяснить их судьбу и местонахождение.

14 августа замминистра внутренних дел заявил , что никого из задержанных не били и не пытали.

26 августа Генеральная прокуратура сообщила о создании межведомственной комиссии по проверке фактов жестокого обращения как во время арестов, так и в местах содержания под стражей. Заявления по таким фактам написали десятки человек. Власти начали несколько доследственных проверок, однако на момент подготовки этого обзора по их результатам не было возбуждено ни одного уголовного дела.

К середине ноября общее число людей, задержанных в связи с протестами с начала августа, достигло 25 тыс. человек.

Аресты и притеснения оппозиционеров и их сторонников

С начала лета власти возбудили более 500 уголовных дел против потенциальных президентских кандидатов, активистов их избирательных штабов и мирных демонстрантов.

Свобода выражения мнений и преследование журналистов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) за период с января по середину ноября 2020 г. зафиксировала свыше 500 случаев притеснений и задержаний журналистов и привлечения их к административной ответственности в виде штрафа или ареста.

Отдельной мишенью властей были журналисты, которые освещали протесты или вели прямую трансляцию. Их задерживали и привлекали за участие в несанкционированных мероприятиях и незаконное изготовление или распространение продукции СМИ.

В конце августа власти лишили аккредитации по меньшей мере 19 журналистов иностранных СМИ, в том числе Reuters, Associated Press и BBC.

Свобода информации

В течение 61 часа 9—12 августа интернет-доступ был ограничен до уровня 2G, обеспечивающего только звонки и текстовые сообщения. Власти заявляли, что это связано с кибератаками из-за рубежа, однако независимые эксперты и мониторинговые группы возлагали ответственность на правительство. Периодические перебои с интернетом продолжались в течение августа — сентября, особенно во время протестных акций в выходные.

В августе в Беларуси было заблокировано свыше 70 международных или независимых информресурсов, мотивировалось это их освещением августовских протестов.

Смертная казнь

Беларусь остается единственной европейской страной, в которой приводятся в исполнение смертные приговоры.

COVID-19

В течение всего периода пандемии президент Лукашенко отрицал опасность COVID-19. Несмотря на высокий уровень контактного инфицирования, власти не вводили никаких ограничительных мер. В ноябре в Минске и ряде других городов был введен масочный режим.

Власти предпринимали попытки заставить замолчать работников здравоохранения, которые рассказывали об опасности пандемии.