Россиянин арендовал Volkswagen в Бресте, попал в ДТП в Гродно и бросил машину в пригороде

Источник материала: Onliner

«3 января этого года гражданин России (предположительно) в Бресте взял Volkswagen в аренду и отправился путешествовать, — сообщает ГАИ Гродненской области. — Уже 9 января машина на улице Белуша в Гродно повредила дорожный знак, а также корпус схемы движения по АЗС. На телефонные звонки арендодателей водитель не отвечал». Авто начали искать.

«11 января по GPS-трекерам владельцы Volkswagen установили местонахождение автомобиля, — рассказали о развитии событий инспекторы. — Машина находилась в деревне Щечиново Гродненского района с механическими повреждениями. О причастности данного транспортного средства к ДТП свидетельствует оставленный передний регистрационный знак на месте происшествия».





Сейчас ищут очевидцев происшествия. Просят звонить (8 0152) 79-75-43.

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