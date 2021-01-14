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Когда в Беларуси начнут внедрять 5G, неизвестно, но условия в стране «уникальные»

14.01.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Окончательного решения о том, когда в Беларуси начнут внедрять 5G, на данный момент нет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра связи и информатизации Константина Шульгана. Однако, по его словам, покрыть всю Беларусь сетью 5G можно будет в течение пяти лет.

«В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения. Еще предстоит процедура выделения частот — возможно, будут конкурсы или другие варианты, мы их проработали», — передает слова министра БЕЛТА.

Шульган напомнил, что при Совмине создана рабочая группа по 5G, чтобы учесть все особенности внедрения новой технологии.

По его мнению, в Беларуси сложились «уникальные условия» для внедрения 5G, и даже те, кто начал заниматься этой темой раньше, масштабировать на всю страну эту технологию пока не могут. А в Беларуси позволяют.

Константин Шульган отметил, что внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому участвовать могут и инвесторы. «Это сотни миллионов. Вы прекрасно понимаете, что из бюджета такие деньги выделить кому-то — даже уважаемому „Белтелекому“ — наверное, неэффективно и неправильно, т. е. конкуренция должна быть. У нас достаточно сильные операторы связи, и у этих сил есть финансовые возможности, которые позволят, я надеюсь, реализовать проект, — отметил он. — Мы открыты — вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие».

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Окончательного решения о том, когда в Беларуси начнут внедрять 5G, на данный момент нет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра связи и информатизации...
 
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