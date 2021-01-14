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Изменения в административном кодексе. За «использование запрещенной символики» большие штрафы
Источник материала: Onliner
Неожиданные новости «сверху». Сегодня, как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», Александр Лукашенко подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта. Белорусов ждут серьезные изменения. В частности, немалые штрафы за символику на окнах.
Вот как сформулировано заявление в Telegram-канале: «Кстати, в документе предусмотрена ответственность за использование запрещенной символики. За флаг на балконе, например, штраф: до 580 BYN для физлиц, до 1740 BYN для юрлиц».
Информации о том, какая символика входит в список запрещенной, пока нет — раньше всегда речь велась о незарегистрированной. Мы пытаемся прояснить этот момент.
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Неожиданные новости «сверху». Сегодня, как сообщает Telegram-канал «Пул первого», Александр Лукашенко подписал Кодексы по вопросам административной ответственности....
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