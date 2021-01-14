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«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

14.01.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Невероятная правда об организаторах белорусских протестов. Телеканал ОНТ продолжает увлекательный сериал о приключениях беглых борцов за перемены и тех, кто ими управляет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

На этой неделе рубрика ОНТ «Будет дополнено» ежедневно разоблачает истинные намерения героев «беломайдана». Особенно тех, кто заботится о будущем Беларуси за границей и за чужой счет. Автор Игорь Тур уже рассказал о «кульбитах» Тихановской и компании, о псевдоблаготворительных фондах и о том, что роднит и ссорит «старую» и «новую» оппозицию.

«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

Игорь Тур, ОНТ:
Вокруг Тихановской – кольцо граждан, которые пишут ей тексты по заданию Стрижака, потому что у Стрижака деньги. Он же финансирует из фондов солидарности работу блогеров по стачкомам и оплачивает креатуру тех, кто придумывает маршруты протестов. Часть блогеров Стрижаку досталась от Вячорки, который вошел в близкое окружение Тихановской и подтащил сюда же подконтрольного ему Латушко. И Франак в этой схеме – главный.

Не много ли чести для Вячорки-младшего? Да не в нем дело. А в тех силах, которые контролируют его и которые организуют европейское турне Тихановской. И этим он ее, наивную, и купил. Светлана должна продолжать свое шоу, чтобы шоу продолжалось в Беларуси. Суть всего этого – деньги.

«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

Автор Игорь Тур уверен: герои сегодняшнего выпуска неприятно удивятся, увидев себя в эфире, и придут в бешенство от того, что правда о них станет известна в интернете. Не пропустите четвертую серию революционных разоблачений, но не о том, как шатается режим, а как рушатся надежды оппозиции. 14 января в 20:30 на телеканале ОНТ.

Люди в материале: Игорь Тур, Светлана Тихановская, Андрей Стрижак, Франак Вячорка

 
 
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Новости Беларуси. Невероятная правда об организаторах белорусских протестов. Телеканал ОНТ продолжает увлекательный сериал о приключениях беглых борцов за...
 
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