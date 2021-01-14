|
«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Невероятная правда об организаторах белорусских протестов. Телеканал ОНТ продолжает увлекательный сериал о приключениях беглых борцов за перемены и тех, кто ими управляет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этой неделе рубрика ОНТ «Будет дополнено» ежедневно разоблачает истинные намерения героев «беломайдана». Особенно тех, кто заботится о будущем Беларуси за границей и за чужой счет. Автор Игорь Тур уже рассказал о «кульбитах» Тихановской и компании, о псевдоблаготворительных фондах и о том, что роднит и ссорит «старую» и «новую» оппозицию.
Игорь Тур, ОНТ:
Не много ли чести для Вячорки-младшего? Да не в нем дело. А в тех силах, которые контролируют его и которые организуют европейское турне Тихановской. И этим он ее, наивную, и купил. Светлана должна продолжать свое шоу, чтобы шоу продолжалось в Беларуси. Суть всего этого – деньги.
Автор Игорь Тур уверен: герои сегодняшнего выпуска неприятно удивятся, увидев себя в эфире, и придут в бешенство от того, что правда о них станет известна в интернете. Не пропустите четвертую серию революционных разоблачений, но не о том, как шатается режим, а как рушатся надежды оппозиции. 14 января в 20:30 на телеканале ОНТ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ
Новости Беларуси. Невероятная правда об организаторах белорусских протестов. Телеканал ОНТ продолжает увлекательный сериал о приключениях беглых борцов за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)