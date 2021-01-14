Источник материала: Sputnik Беларусь

Вообще действия Литвы принято объяснять позицией коллективного Запада в адрес официального Минска, однако нередко эти "вспышки" проявляются без влияния каких-либо внешних факторов и безотносительно к реальности.

Пытаться объяснить подобный подход с точки зрения формальной логики – дело неблагодарное, однако определенные закономерности все же можно установить, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий и принимать меры превентивного характера.

"Когда собаке скучно"

Из последних прорывных новостей в сфере белорусско-литовских отношений можно отметить предложение Светланы Тихановской руководителю МИДа Литвы Габриэлюсу Ландсбергису изменить официальное название Беларуси на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало "ошибочной ассоциации с Россией".

Оценивая эту ценную идею "лидера белорусской оппозиции" можно было бы вспомнить, чем занимается собака, когда ей скучно, но отмечу, что разного рода "переименования", борьба с памятниками, напоминающими о России и СССР, это своего рода конек всех "демократических политиков" Восточной Европы, а литовское руководство в этом деле уже давно закрепилось на вершине турнирной таблицы.

Причем речь идет не только о памятниках воинам-освободителям Красной Армии, погибшим в боях с гитлеровскими захватчиками, но и нейтральных композициях, посвященных сельскому хозяйству, промышленности, науке. Например, такие скульптуры почти 70 лет украшали Зеленый мост в Вильнюсе, однако в 2015 году эти памятники были объявлены "зелеными человечками", "советскими болванами" и отправлены на склад. В Литве действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание оккупации Советским Союзом, поэтому немногие "лидеры мнений" осмеливаются указывать власти на шизофренический характер войны с памятниками.

То есть, в предложении Тихановской литовским дипломатам заняться переименованием Беларуси нет ничего удивительного и выходящего за рамки правил поведения, принятых в тех краях. В этом случае неважно, подсказали Светлане эту мысль ее литовские благодетели или "офис Тихановской" самостоятельно сгенерировал идею, надышавшись вильнюсским "воздухом свободы". Главное, что прецедент создан, и это до боли напоминает комичную "священную борьбу" за написание "Беларусь/Белоруссия" или "в/на Украине".

Однако не только планы по нанесению ущерба России путем изменения написания названия Беларуси сейчас занимают мысли наиболее ярких представителей литовского официоза. Есть еще занимательная история санатория "Belorus" в городе Друскининкай, который принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь и соответственно стал объектом санкций ЕС, за введение которых в наибольшей степени ратовало руководство Литвы. В итоге счета учреждения, размещенные в местном филиале Swedbank, оказались заблокированы, деятельность была парализована.

Причем, если в моральном плане подобное решение в отношении санатория выглядело мерзко, так как объект в основном использовался для лечения детей с хроническими заболеваниями, то с экономической точки зрения рвение литовских политиков обернулось против них самих. Дело в том, что 90% персонала санатория (более 300 человек) являются гражданами Литовской Республики, при этом "Belorus" входил в топ крупнейших налогоплательщиков Друскининкая, ежегодно принося в бюджет Литвы не менее миллиона евро.

По сути, в преддверии рождественских и новогодних праздников сотни граждан Литвы и члены их семей лишились доходов, после чего литовские власти были вынуждены просить администрацию Swedbank разблокировать счета санатория, то есть, отменить решение, которое сами же инициировали.

"А нас-то за что?"

Аналогичная ситуация сложилась с решением Белорусской нефтяной компании (БНК) о приостановке долгосрочного договора с литовской железнодорожной компанией LTG Cargo (входит в группу Lietuvos gelezinkeliai), перевозящей ее нефтепродукты в Клайпедский порт. Грузы БНК составляли около 4% от общего объема перевозок литовской компании и теперь, по словам руководителя LTG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, "на рынке отмечается большая неопределенность", ведь "цепочка перевозок белорусских грузов создает экономический эффект не только для нас, но и для других компаний".

Часто приходится слышать мнение о том, что экономическая составляющая в оценке политики Литвы является вторичной в сравнении с геополитическими соображениями, в основе которых находится восприятие РФ как главной угрозы национальной безопасности. Однако в данном конкретном случае белорусский грузопоток как раз будет перенаправлен именно в российские порты, что соответственно усиливает "основного противника" литовцев на Балтике. То есть, в очередной раз получается выстрел себе в ногу, когда литовское "давление" оборачивается ущербом для самой Литвы.

Аналогичная ситуация сложилась по вопросу Белорусской АЭС, где литовцы решили добиться своего за счет громкого голоса и закидать шапками официальный Минск и компанию "Росатом". В итоге от первоначальных взаимовыгодных предложений по совместной эксплуатации станции не осталось и следа: Литва воспринимается как досадное недоразумение и в принципе утратила какое-либо влияние на процесс, что выглядит неадекватно с учетом расположения объекта в непосредственной близости от литовской границы.

Примерно таким же образом заканчивается литовская поддержка цветной революции в Беларуси. Повесив себе на шею Тихановскую и ее "офис", литовцы сейчас ведут диалог по вопросам, связанным с Беларусью, с собственным аватаром, так как ни для кого ни секрет, что именно в Вильнюсе был создан политический портрет "альтернативного президента". В этой параллельной реальности литовским властям удобно вести официальную переписку с Baltarùsija или Belarusià, можно даже закрыть АЭС в Островце, можно "судить" белорусских силовиков или вместо грузов БНК возить по литовской железной дороге "леди президент" и ее многочисленных "советников" по всем вопросам.

Главное, чего нельзя добиться таким образом, это реализации интересов Литвы на белорусском направлении, причем даже за счет компромисса. Все каналы коммуникации старательно зачищены самими литовцами, влияние Вильнюса на мнение белорусского руководства уже ниже нуля. Поручение президента Лукашенко "защитить" белорусские предприятия, попавшие под санкции Запада, напрямую может касаться интересов литовского бизнеса в Беларуси, которые имеют гораздо большее значение для Литвы, чем белорусской экономики.

Таким образом, главная закономерность литовской политики – это абсолютная иррациональность принимаемых решений, когда Вильнюс раз за разом наступает на собственный хвост. Соответственно какое-либо долгосрочное планирование развития отношений с Литвой невозможно, на сегодня речь может идти исключительно о коммерческих интересах, причем без каких-либо целей стратегического характера. В Минске это прекрасно понимают, поэтому уже в ближайшей перспективе все проекты, связанные с постоянными интересами Республики Беларусь, будут минимизированы и перенесены из Литвы на другие площадки.

*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции