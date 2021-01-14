Негосударственные журналисты Беларуси записали видеообращение













Журналисты рассказали, как их задерживают, избивают, сажают на "сутки", выставляют обвинения по уголовным делам и лишают аккредитаций.





Журналистов и СМИ оштрафовали всего на почти 60 тысяч рублей, 97 раз журналисты отбывали административный арест, девять журналистов сейчас находятся за решёткой по уголовным делам. Буквально вчера стало известно, что по уголовному делу задержан десятый — Андрей Александров.





Журналисты требуют немедленно освободить представителей медиа и политзаключённых, прекратить их преследование, а также привлечь к законной ответственности тех, кто виновен в нарушении прав журналистов и граждан.