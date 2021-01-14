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Умер белорусский художник Леонид Щемелёв. Ему было 98 лет

14.01.2021 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утрата для белорусского искусства. После продолжительной болезни ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Умер белорусский художник Леонид Щемелёв. Ему было 98 лет

Его творчество называют летописью эпохи. В своих картинах Леонид Дмитриевич всегда создавал возвышенные и поэтичные образы родной земли. Он писал портреты известных людей, городские пейзажи, полотна на военную тематику. Сам прошел Великую Отечественную, был ранен в бою за Мозырь.

Умер белорусский художник Леонид Щемелёв. Ему было 98 лет

Сегодня в Минске работает галерея произведений Леонида Щемелева. Работы мастера хранятся в Национальном художественном музее, Третьяковке в Москве, частных коллекциях за рубежом. «Мои картины – мои дневники», – так художник отзывался о своих произведениях.

Умер белорусский художник Леонид Щемелёв. Ему было 98 лет

Леонид Щемелев:
Живопись – сложный процесс. Сделал и переживаешь, что неинтересно. А потом проходит время – нахожу там какие-то достоинства – свои лично. Но это так и не расскажешь – это просто жизнь, течение времени и искусства среди всего этого, это красиво и сложно.

Леониду Щемелеву было 98 лет. Он оставил множество учеников и последователей.  

Люди в материале: Леонид Щемелёв

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утрата для белорусского искусства. После продолжительной болезни ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили в программе...
 
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