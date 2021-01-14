Источник материала: UDF

Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Газету «Новы час» выкидывают из киосков Подписку на февраль можно оформить до 27 января.

Таким образом с февраля газету можно будет получить только по подписке. В редакции надеются, что такая возможность до конца июня у читателей еще останется.В торговом отделе РУП «Белсоюзпечать» не стали объяснять причину отказа в распространении. Там даже не могли ответить, направлено ли в редакцию специальное письмо с уведомлением о прекращении сотрудничества.Подписку на февраль можно оформить до 27 января.Подписной индекс газеты «Новы час» — 63279.