|
Газету «Новы час» выкидывают из киосков
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Таким образом с февраля газету можно будет получить только по подписке. В редакции надеются, что такая возможность до конца июня у читателей еще останется.
В торговом отделе РУП «Белсоюзпечать» не стали объяснять причину отказа в распространении. Там даже не могли ответить, направлено ли в редакцию специальное письмо с уведомлением о прекращении сотрудничества.
Подписку на февраль можно оформить до 27 января.
Подписной индекс газеты «Новы час» — 63279.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписку на февраль можно оформить до 27 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)