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Газету «Новы час» выкидывают из киосков

14.01.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Газету «Новы час» выкидывают из киосков
Иллюстративное фото
«Сегодня во время сдачи очередного номера газеты «Новы час» в экспедицию мы случайно узнали, что уже с февраля «Белсоюзпечать» разрывает с нами договор», — сообщила главный редактор Оксана Колб.

Таким образом с февраля газету можно будет получить только по подписке. В редакции надеются, что такая возможность до конца июня у читателей еще останется.

В торговом отделе РУП «Белсоюзпечать» не стали объяснять причину отказа в распространении. Там даже не могли ответить, направлено ли в редакцию специальное письмо с уведомлением о прекращении сотрудничества.

Подписку на февраль можно оформить до 27 января.

Подписной индекс газеты «Новы час» — 63279.
 
 
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Подписку на февраль можно оформить до 27 января.
 
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