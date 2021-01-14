Видеообращение независимых медиа: «Так быть не должно»

Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Здесь собрана только часть историй, которые сейчас переживают независимые медиа Беларуси. Так быть не должно. Мы требуем немедленно освободить представителей медиа и политзаключенных, прекратить их преследование, привлечь виновных в нарушении прав журналистов и граждан к установленной законом ответственности», - заявляют создатели видео.